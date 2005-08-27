شارون ممكن است انتخابات زود هنگام پارلماني اعلام كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه جروزالم پست ، اين منبع اعلام كرد شارون اين اقدام را در واكنش به تدارك آن دسته از اعضاي ليكود انجام مي دهد كه در صدد خلع وي از رهبري اين حزب هستند.

"بنيامين نتانياهو" نخست وزير اسبق و "ريوون ريولين" سخنگوي كنيست با همديگر ديدار كردند و سعي دارند تا با گسترش اقداماتي راهبردي و با استفاده ازلايحه انحلال پارلمان شارون را از سمت خود بركنار كنند.

معاون شارون اعلام كرد:بر اين باور نيست كه نتانياهو و ريولين موفق شوند تا كنيست را به انحلال بكشانند اما شارون ممكن است زماني كه كنيست در ماه نوامبر مجدداً تشكيل جلسه دهد خود دست به چنين ابتكاري بزند.

يكي از دستياران شارون نيز در اين باره اعلام كرد:"اگر در ماه نوامبر نخست وزير نتواند طرحي را تصويب كند ممكن است با راي عدم اعتماد روبرو شود و مشخص خواهد شد كنيست درحال فلج كردن وي است و به همين علت ممكن است تصميم بگيرد تا كنيست را منحل كند".