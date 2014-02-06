حساس ترین بازی هفته بیستم در تبریز/ دبیری در غیاب شمسایی به مصاف میثاق می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابت های فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز پنجشنبه با انجام چهار دیدار آغاز می شود که طی آن در حساس ترین بازی هفته تیم دبیری تبریز در خانه خود برابر تیم میثاق تهران به میدان می رود.

تیم دبیری که هفته گذشته طی دیداری پر حاشیه در خانه تیم ماهان تندیس قم اولین شکست فصل خود را تجربه کرد، این هفته برای اینکه دیگر تیم های مدعی از جمله حفاری اهواز و گیتی پسند اصفهان فاصله خود را با این تیم تبریزی کمتر نکنند، باید از تیم میثاق بیشترین امتیاز ممکن را بگیرد.

دبیری هم اکنون با 46 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم گیتی پسند با 40 و حفاری با 38 امتیاز در رده های دوم و سوم ایستاده اند. تیم های شهید منصوری قرچک و میثاق تهران هم به ترتیب 37 و 35 امتیاز اندوخته اند و در رده های چهارم و پنجم قرار دارند. این شرایط فشرده و نزدیک جدول در خانه های بالایی دیدار دو تیم دبیری و میثاق را بسیار حساس تر کرده و حتی تیم میثاق که 11 امتیاز با دبیری فاصله دارد، می تواند با پیروزی در این بازی به ادامه فصل و قرارگیری در رتبه ای بهتر از پنجمی امیدواری زیادی داشته باشد.

همزمان با این بازی، تیم گیتی پسند اصفهان در ماهشهر به مصاف تیم رده سیزدهمی و 11 امتیازی پتروشیمی این شهر خواهد رفت که با توجه به جایگاه نازل تیم پتروشیمی، می توان به روی کاغذ پیروزی تیم رده دومی گیتی پسند را پیش بینی کرد. از طرفی حفاری اهواز، تیم سوم جدول نیز فردا از چارچوب بازی های هفته بیستم در زمین خود پذیرای تیم رده دوازدهمی و 15 امتیازی راه ساری خواهد بود. همچنین امروز تیم شهید منصوری رده چهارمی در تهران به میهمانی تیم رده دهمی و 22 امتیازی تاسیسات دریایی خواهد رفت.

با این شرایط تیم های بالای جدولی غیر از دبیری بازی های به مراتب آسان تری در هفته بیستم پیش رو دارند و در سوی مقابل تیم دبیری سخت ترین بازی هفته را در بین تیم های مدعی و بالانشین تجربه خواهد کرد. شاگردان شمسایی غایب برای اینکه با فاصله ای مطمئن به صدرنشینی خود در جدول مسابقات تداوم دهند، چاری ه ای جز پیروزی مقابل تیم تحت هدایت فنی محمود خوراکچی ندارد.

دیدار تیم های دبیری تبریز و میثاق تهران از ساعت 17:30 امروز پنجشنبه در سالن علوم پزشکی تبریز برگزار خواهد شد.