45 میلیون سهم در بازار بورس کرمانشاه معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارزش سهام معامله شده در بازار بورس کرمانشاه در هفته جاری به 169 میلیارد و 784 میلیون ریال رسید.

معاملات این هفته تالار بورس کرمانشاه نسبت به هفته گذشته 21 درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، شرکت های مخابرات ایران، ایران خودرو و اوراق مشارکت رایتل بیشترین تقاضای خرید را داشته اند.

همچنین بیشترین تقاضای فروش نیز از سوی شرکت های تولی پرس و کف و پالایش نفت بندرعباس ارائه شده است.

همچنین در معاملات این هفته تالار منطقه ای شرکت های اجاره رایتل، کف و تولی پرس بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است؛ در این هفته تعداد 161 کد معاملاتی جدید ایجاد شد.