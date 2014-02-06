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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵

45 میلیون سهم در بازار بورس کرمانشاه معامله شد

45 میلیون سهم در بازار بورس کرمانشاه معامله شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در معاملات هفته منتهی به 17 بهمن، مجموعا 45 میلیون و 759 هزار سهم و حق تقدم در بازار بورس کرمانشاه معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارزش سهام معامله شده در بازار بورس کرمانشاه در هفته جاری به 169 میلیارد و 784 میلیون ریال رسید.

معاملات این هفته تالار بورس کرمانشاه نسبت به هفته گذشته 21 درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، شرکت های مخابرات ایران، ایران خودرو و اوراق مشارکت رایتل بیشترین تقاضای خرید را داشته اند.

همچنین بیشترین تقاضای فروش نیز از سوی شرکت های تولی پرس و کف و پالایش نفت بندرعباس ارائه شده است.

همچنین در معاملات این هفته تالار منطقه ای شرکت های اجاره رایتل، کف و تولی پرس بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است؛ در این هفته تعداد 161 کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

کد مطلب 2230413

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