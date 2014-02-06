دانش آموزان مینوشهری جشنواره صنایع دستی و غذاهای سنتی برگزار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور آموزش و آگاهی دانش آموزان مقطع دبستان با غذاهای سالم و همچنین آشنایی با نحوه تغذیه صحیح و دوری جستن از غذاهای فست فود و معرفی صنایع دستی دانش آموزان، جشنواره غذاهاي بومي محلي و صنايع دستي با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر، مسئول نمایندگی آموزش و پرورش مینوشهر، اعضای شورای شهر، نماینده بهزیستی، مسئولین هنگ مرزی مینوشهر و اولیاء دانش آموزان صبح امروز در مدرسه ابتدایی دخترانه شکوفه های انقلاب مینوشهر برگزار شد.



مدیر آموزشگاه شکوفه های انقلاب که در جمع مسئولین و اولیای دانش آموزان سخنرانی می کرد هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی صنایع دستی دانش آموزان و مشارکت اولیای آنها دانست.



مرضیه ناصر زاده افزود: توجه هر چه بیشتر اولیاء و مدرسه و آگاه سازی دانش آموزان با غذاهای سالم و بهداشتی و همچنین توجه به نکات مهم تغذیه ای از مسایل مهم است و همگی باید در این امر مشارکت داشته باشیم