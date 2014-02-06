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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴

به مناسبت دهه فجر/

دانش آموزان مینوشهری جشنواره صنایع دستی و غذاهای سنتی برگزار کردند

دانش آموزان مینوشهری جشنواره صنایع دستی و غذاهای سنتی برگزار کردند

خرمشهر- خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان شهری و لشکری جشنواره غذاهای سنتی و نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان ابتدایی در دستان شکوفه های انقلاب مینوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور آموزش و آگاهی دانش آموزان مقطع دبستان با غذاهای سالم و همچنین آشنایی با نحوه تغذیه صحیح و دوری جستن از غذاهای فست فود و معرفی صنایع دستی دانش آموزان، جشنواره غذاهاي بومي محلي و صنايع دستي با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر، مسئول نمایندگی آموزش و پرورش مینوشهر، اعضای شورای شهر، نماینده بهزیستی، مسئولین هنگ مرزی مینوشهر و اولیاء دانش آموزان صبح امروز در مدرسه ابتدایی دخترانه شکوفه های انقلاب مینوشهر برگزار شد.
 
مدیر آموزشگاه شکوفه های انقلاب که در جمع مسئولین و اولیای دانش آموزان سخنرانی می کرد هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی صنایع دستی دانش آموزان و مشارکت اولیای آنها دانست.
 
مرضیه ناصر زاده افزود: توجه هر چه بیشتر اولیاء و مدرسه و آگاه سازی دانش آموزان با غذاهای سالم و بهداشتی و همچنین توجه به نکات مهم تغذیه ای از مسایل مهم است و همگی باید در این امر مشارکت داشته باشیم
 
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم با برنامه هایی متنوعی از جمله گروه هم خوانی قرآن کریم، سرود ملی، برگزاری مسابقه، اجرای نمایش و دکلمه همراه بود. در حاشیه این جشنواره مسئولین از صنایع دستی دانش آموزان دیدن نمودند. و در پایان مراسم به دانش آموزان ممتاز  هدایایی به رسم یاد بود اعطا شد.
کد مطلب 2230415

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