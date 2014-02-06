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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۹

با تایید استاندار کرمان/

محمدجواد کامیاب در سمت معاون عمرانی استاندار کرمان ابقا شد

محمدجواد کامیاب در سمت معاون عمرانی استاندار کرمان ابقا شد

کرمان – خبرگزاری مهر: با تایید استاندار کرمان، محمدجواد کامیاب در سمت معاون امور عمرانی استاندار ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رزم حسینی با تثبیت محمدجواد کامیاب به عنوان معاون عمرانی استاندار از وی خواست با جدیت و اهتمام ویژه امور این حوزه را پیش ببرد.

استاندار کرمان گفت: تسریع در اجرای پروژه های عمرانی، دقت در مکان یابی، انجام کار کارشناسی و بهره وری بهینه از امکانات موجود در الویت برنامه ها باشد.

رزمحسینی ادامه داد: ادارات کل امور شهری، روستایی، شوراها، فنی و سوانح و حوداث غیرمترقبه در مجموعه معاونت عمرانی تشکل بزرگی از افراد اهل فن و متخصص هستند که میتوان با هدایت صحیح و استفاده از ابزار و امکانات نوین و به کارگیری تکنولوژی جدید در راستای توسعه استان موثر باشند.

محمدجواد کامیاب شهردار، مدیرکل اداره کل نوسازی مدارس و معاون عمرانی استاندار را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 2230418

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