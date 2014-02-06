راه اندازی دفاتر الکترونیک در اجرای برون سپاری وظایف شهرداري ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فردین زمانی شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیسیون عمران شوراي اسلامي شهر سنندج اظهار داشت: در صدور مجوزها دفاتر الکترونیک خدمات شهرداری می تواند به بخش خصوصی کمک کند و گام های اساسی را در خدمت رسانی به مردم انجام دهند.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر بیشترین گلایه مندی شهروندان از شهرداری ها در خصوص صدور پروانه های ساختمانی است، افزود: انتظار می رود اجرایی این طرح گامی در راستای ركسب ضایتمندی شهروندان باشد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سنندج بیان کرد: متاسفانه بسیاری از شهروندان به لحاظ وضعیت مالی در شرایط خوبی قرار ندارند و اعمال محدودیت ها در خصوص افراد متقاضی و کم درآمد قابل قبول نیست.

زمانی با اشاره به این مطلب که این طرح در ديگر استان های کشور اجرا شده و در بالا بردن رضایتمندی مردم نقش اساسی را ایفا کرده است، یادآور شد: شهرداری می تواند به عنوان ناظر این طرح عمل کند و از هر گونه تخلف احتمالی جلوگیری کند.

وي با بيان اينكه اين طرح زمينه را براي تسهيل و تسريع در خدمت رساني به مردم فراهم مي كند، گفت: شوراي اسلامي شهر سنندج آمادگي دارد تا در اين زمينه تعامل و همكاري نزديكي با دفاتر خدمات بخش خصوصي داشته باشد تا ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد و خدمات شهرداري نيز افزايش يابد.

برون سپاری گارها گامی موثر در توسعه اقتصادی است

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر سنندج در ادامه این جلسه گفت: برون سپاری کارهای دولتی به ویژه فعالیت های گسترده شهرداری به بخش خصوصی گامی موثر در توسعه اقتصادی است.

سید کمال حسینی اظهار داشت: اجرایی این طرح به شکل گسترده در سطح استان می تواند هم در اشتغال و هم در توسعه اقتصادی استان نقش یسزایی داشته باشد.

وی با اشاه به این مطلب که رضایمندی شهروندان از دستگاه های دولتی اولویت کاری است، افزود: بالا بردن رضایمندی مردم در جذب سرمایه گذاری و چرخش اعتبارات مالی موثر است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر سنندج بیان کرد: افزایش کیفیت ارائه خدمات، وجود صرفه اقتصادی برای دستگاه برون‌ سپار و جلوگیری از اعمال سلیقه در انجام امور‌ از جمله فواید اجرای اسن طرح در استان است.

حسینی یادآور شد: نظارت شورای شهر و شهر داری بر عملکرد بخش خصوصی از هر گونه تخلفی جلوگیری می کند و این امر رضایتمندی شهروندان را به دنبال دارد.

يافته هاي جديد الکترونیکي با ساختار جامعه غریبه هستند

در ادامه این جلسه نیز یکی از اساتید دانشگاه کردستان گفت: متاسفانه در حال حاضر يافته هاي جديدي ارتباطي و الکترونیکي با ساختار جامعه ما غریبه هستند و بسیاری از مردم و مسئولان به عملکرد آنها آگاهی ندارند.

هوشمند علیزاده اظهار داشت: تسریع در خدمت رساني در حوزه مديريت شهری، پرهیز از اعمال سلیقه، کاهش تردد و ترافیک شهری و همراهی با رویکرد شهروند مداری از جمله مزایای برون‌ سپاری فعالیت‌ ها است که متاسفانه در بین آحاد جامعه فرهنگ سازی لازم نشده است.

وی افزود: آموزش افراد شاغل در دفاتر الکترونیک خدمات شهری و برقراری ارتباط مستحکم میان این دفاتر و شهرداری از جمله مواردی است که باید در ابتدای اجرای طرح اولیت کاری باشد.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه کردستان بیان کرد: فرهنگ سازی خدمات الکترونیک در بین مردم ضروری است و می تواند در اجرای هر چه بهتر اين طرح نقش بسزایی را ایفا کند.