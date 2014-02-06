اورژانس سرپایی و بستری بیمارستان فاطمیه همدان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر بیمارستان فاطمیه همدان پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح اورژانس سرپایی بیمارستان فاطمیه با بیان اینکه برای ساخت این اورژانس 150 میلیون تومان هزینه شده است، اظهار داشت: با توجه به پاسخگو نبودن فضای سابق اورژانس این محل برای ارائه خدمات به خانم های باردار ساخته شد.

زهره آب آب زاده با بیان اینکه برای تجهیز این اورژانس 50 میلیون تومان هزینه شده است، ابراز داشت: در اورژانس سابق فقط به بیماران سرپایی رسیدگی می شد و مکانی برای بستری بیماران وجود نداشت.

وی با بیان اینکه در این اورژانس شش تخت معاینه سرپایی وجود دارد، ادامه داد: 10 تخت بستری نیز به این اروژانس افزوده شده و این اورژانس آماده ارائه خدمت به بانوان باردار به طور شبانه روزی است.

مدیر بیمارستان فاطمیه همدان با بیان اینکه در بیمارستان فاطمیه خدمات تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان انجام می شود، افزود: این بیمارستان علاوه بر استان همدان از سایر استان های همجوار مانند کرمانشاه، زنجان و لرستان مراجعه کننده دارد.

آب آب زاده با بیان اینکه 27 ماما و دانشجو در اورژانس بیمارستان فاطمیه خدمات ارائه می دهند، عنوان کرد: برای قسمت بستری اورژانس پرسنل جداگانه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه 120 تخت بستری بیمارستان فاطمیه وجود دارد، بیان کرد: 100 درصد تخت ها نیز پر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز امسال در استان همدان زاد و ولد رشد داشته است، ابراز داشت: بیمارستان فاطمیه همدان نمودی از استان همدان است و وقتی این بیمارستان و در ارائه آمار زاد و ولد موثر است.

حبیب الله موسوی بهار با بیان اینکه سزارین هایی که در بیمارستان فاطمیه انجام می شود براساس ضرورت است، ادامه داد: سزارین هایی که در بیمارستان فاطمیه انجام می شود قریب به اتفاق دلایل علمی دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه سفر وزیر بهداشت و درمان به همدان از بعدازظهر روز جمعه آغاز می شود و تا بعد از ظهر روز شنبه ادامه دارد، بیان کرد: از وزیر بهداشت برای تجهیز بیمارستان قلب فرشچیان و در کنار آن توجه به سایر واحدهای درمانی و آموزشی انتظار کمک داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه بیمارستان قلب فرشچیان فوق تخصصی ترین خدمات قلب، جراحی قلب، عروق و قفسه سینه را انجام خواهد داد، عنوان کرد: این بیمارستان 98 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

موسوی بهار با بیان اینکه برای تجهیز بیمارستان قلب فرشچیان حدود 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، ادامه داد: با احتساب انتقال تجهیزات بیمارستان اکباتان به بیمارستان فرشچیان اگر بخواهیم تجهیزات تخصصی تری در این بیمارستان داشته باشیم نیاز به 70 میلیاردتومان اعتبار است.