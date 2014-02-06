سمیه طلیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیش بینی ما این است که پیکارهای مینی گلف قهرمانی استان قم که به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران برنامه ریزی شده و از امروز استارت می خورد، با عنوان جام عفاف با حضور قابل توجه علاقمندان به این رشته در آکادمی مینی گلف قم برگزار شود و شاهد رقابت نزدیک استعدادهای مینی گلف بانوان قم باشیم.

وی با بیان اینکه در پایان این مسابقات با حضور مسئولان هیئت گلف از افراد برتر با در نظر گرفتن هدایایی قدردانی خواهد شد، بیان داشت: چهره های مستعد و آینده دار و همچنین بانوان با تجربه مینی گلف قم در این پیکارها حضور م یابند و پیش بینی ما این است که رقابت ها از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

نایب رئیس هیئت گلف استان قم اضافه کرد: شرکت کنندگان در پیکارهای مینی گلف قهرمانی بانوان استان قم با عنوان جام عفاف برای کسب عناوین اول تا سوم در حالی با یکدیگر به رقابت می پردازند که در آخرین دوره این رقابت ها 20 گلف باز با یکدیگر پیکار کردند.

وی با مطلوب ارزیابی کردن پیشرفت بانوان قمی در رشته های گلف و مینی گلف، تصریح کرد: به نظر من برگزاری این مسابقات سبب توسعه روز افزون رشته ورزشی گلف می شود و زمینه جذب نیروها و مهم تر از آن معرفی استعدادهای جدید به ورزش و رشته گلف و مینی گلف را به وجود می آورد.

طلیقی ابراز داشت: رشته های ورزشی گلف و مینی گلف آینده بسیار درخشانی در قم دارد و این رشته ها به عنوان یکی از ورزش های افتخار آفرین در استان قم معرفی خواهد شد زیرا هم در بخش مردان و هم در بخش بانوان توانمندی های زیادی در بین فعالان این رشته در قم وجود دارد.

وی بیان داشت: برگزاری رقابت های گلف و مینی گلف در سطح استان این حسن و خوبی را دارد که امکان استعدادیابی و شناخت چهره های جدید این رشته ورزشی را فراهم می سازد، ضمن اینکه جدال گلف بازان با تجربه و شناخته شده با گلف بازان جوان تجربه ورزشکاران ما را افزایش می دهد.

نایب رئیس هیئت گلف استان قم با اشاره به برگزاری مناسب رقابت های مینی گلف جام عفاف بانوان در قم تصریح کرد: مسابقات امسال از امروز در آکادمی مینی گلف مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می شود و این رقابت ها از سطح بسیار بالایی برخوردار خواهد بود و جدال گلف بازان شرکت کننده موجب ارتقای کیفی رقابت های این دوره از مسابقات خواهد شد.

