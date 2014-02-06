سه طرح گازرسانی در استان ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نوریان صبح پنجشنبه در حاشیه بهره برداری از این طرحها اظهار داشت: به میمنت دهه مبارک فجر مشعل گاز خانگی در چهار روستای بخش هندمینی در شهرستان بدره روشن شد و مردم روستا از نعمت گازخانگی برخوردار شدند.

نوریان افزود: برای اجرای این طرح 20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح مردم روستای چشمه شیرین، دول گلاب، آهنگران وگله دار از نعمت گاز برخوردار شده اند.

نوریان اضافه کرد: همچنین به مناسبت دهه فجر طرح گازرسانی به پنج روستای بخش هندمینی شهرستان بدره آغاز شده است.

این مسئول اظهارداشت: طرح های گازرسانی به شهرک ولی عصر بدره آغاز شد برای اجرای این طرح با 19 کیلومتر شبکه لوله گذاری گاز 20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

همچنین با حضور معاون سیاسی استاندار ایلام پست برق 63 کیلو ولت شهرستان بدره به بهره برداری رسید، با افتتاح این طرح مردم شهرستان بدره از نعمت برق با ظرفیت بالا برخوردار شدند.

طرح های مرغداری 20 هزار قطعه ای، مزرعه کشت گیاهان دارویی و طرح پرواربندی گوساله از دیگر طرح هایی بود که به مناسبت دهه فجر در شهرستان بدره به بهره برداری رسید.