افتتاح دومین پایگاه بسیج ادارات دولتي كردستان/ بسیج محرک حرکت نظام براي پيشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای دهه فجر تاکنون این دومین پایگاه بسیج ادارات بود و اولین آن در اداره کل گمرکات استان افتتاح شد و قرار است صبح فردا با حضور مسولان کشوری و استانی پایگاه بسیج ادارات پست بانک نیز افتتاح شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در این مراسم كه شامگاه چهارشنبه در سنندج برگزار شد، گفت: دهه فجر حرکت مردمی برای تحقق انقلابی مردمی‌ و بر پاياه اسلام و آموزه هاي ديني بود که توانست نتایج ارزشمندی را در منطقه برجای بگذارد.

سلمان روحی بیان کرد: بسیج مردمی آمادگی خود در تمام حوزه‌ ها برای توسعه معنوی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم کرده است و این انقلاب را که حامی ایدولوژی راستین برمبنای ارزشهای دینی بود را محقق کرد.

وی افزود: اصلی ‌ترین واژه در شکل گیری انقلاب اسلامی تحقق دین خواهی بود و انقلاب سال ۵۷ تنها به این منظور شکل گرفت و بعد از آن تمام مراکز فرهنگی، اجتماعی و دینی در ادامه آن ایجاد شدند که سپاه و بسیج هم دو فرزند انقلاب هستند.

وی ادامه داد: اکنون و برای مقابله با جنگ نرم بسیج مردمی و حضور بصیرانه آنها لازم است و صرفا پایگاه بسیج و تشکیل آن نباید ملاک باشد بلکه تفکر و حرکت بسیجی لازمه این نهضت است.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان کردستان گفت: انقلاب اسلامی تنها با پشتوانه حماسه حضور مردم شکل گرفت و در حال حاضر نیز برای مقابله با توطئه‌ های دشمن لازم است که این اتحاد و انسجام مردمی همچنان پایدار بماند.

روحی گفت: داشتن همت و بصیرت بسیجی‌ وار مردم تنها عامل حفظ انقلاب است که برای این کار لازم است تا در تمام ادارات پایگاه‌ های بسیج دایر شود و خود كاركنان دولت نيز مبلغ تفکر بسیجی در بین مردم باشند.

وی یادآور شد: انقلاب ما برگرفته از ایثار و رشادت بسیجیان بوده که در روزهای اول انقلاب تمام مردم بسیجی بودند و ایران سراسر همگام با نهضت خود برای نابودی ریشه سلطه حرکت کرد.

وحدت و همدلي رمز ماندگاري انقلاب اسلامي است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان نيز در ادامه اين جلسه گفت: بسیج مردمی‌ترین نهاد موثر در تحقق انقلاب اسلامی بود.

ایرج حسن‌زاده اظهار داشت: دهه فجر یادآور روزهای شیرین سال ۵۷ است که همه آحاد مردمی برای به ثمر رسیدن نهاد انقلاب همت گماشتند و تا پای جان برای انقلاب خود جنگیدند و خون ها دادند.

وی بیان کرد: روزهای سخت سال ۵۷ برای شکل دادن و به سرانجام رساندن انقلاب تنها مردها نقش افرینی نکردند بلکه زنان و کودکان نیز با شعارهای خود انزجار خود را از نظام سلطه و بیداد اعلام کردند.

حسن زاده افزود: امروز انقلاب بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد است چرا که دشمنان حرکات خود را به نیت براندازی انقلاب بیش از پیش ساماندهی کردند و در این راستا گام برداشتند و ما نيز بايد هوشيار و آماده براي مقابله با اين توطئه ها باشيم.

وی گفت: اتحاد و وحدت اسلامی مانع خدشه‌ به پیکر انقلاب می‌ شود و بسیج در این زمینه باید هوشیار و بصیرانه عمل کند و به مثال حضور همیشگی و به موقع خود و تمکین به بیانات گوهربار رهبری در خنثی کردن توطه دشمن همت بگمارد.

حسن‌ زاده بیان کرد: بسیج یک عنصر مهم سازنده است که با ارتقا بصیرت و آگاهی این عنصر و نشر آن در میان مردم می‌ توان در راستای حفظ منافع ملی موثر بود.

وی ادامه داد: ضریب امنیت کشور در بین کشورهای منطقه بالا است و این امنیت تنها با حضور بسیج ‌گونه مردم شکل گرفت و در استان کردستان قریب به یک سوم جمعیت یعنی ۴۰۰ هزار نفر از مردم بسیجی هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان نیز با بیان اینکه اداره اوقاف و امور خیریه نیز در تحقق آرمان‌ های انقلاب و در قالب پایگاه بسیج ادارات می‌ تواند یک گام مهم باشد، یادآور شد: تشویق مردم به حضور در پایگاه‌ های بسیج و فراهم کردن زمینه برای این کار یک اقدام ارزشمند است که نتایج مثمرثمری برای انقلاب اسلامی و حفظ آن از گزند توطه دشمن دارد.

وی گفت: برای شکل گیري انقلاب کنونی پیکرهای زیادی به خون آمیخته شد ولی هیچ کس دست از آرمان ها و رسیدن به ارزش های خود دست نکشید که همگی ناشی از تفکرات مثبت و ارزشمند بسیج در بین مردم سال های ۵۷ بود.