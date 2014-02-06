رویکرد مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان/ لزوم پرهیز از مدرک گرایی

سید نورالله حسن زاده در حاشیه اولین دوره آموزشی مهارت های عمومی مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خورستان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خوزستان از نظر سرمایه گذاری اولین استان در سطح کشور محسوب می شود و در همین راستا دانشگاه جامع علمی کاربردی متناسب با نیازها و پتانسیل های استان راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه استان خوزستان در بخش تبدیل علم به عمل ضعف دارد، اظهار کرد: تا حدودی توانستیم این موضوع را در استان برطرف کنیم، به طوری که آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان در یک سال و نیم گذشته از 10 هزار نفر دانشجو به 25 هزار نفر و مراکز آموزش علمی کاربردی خوزستان از 15مرکز به 32 مرکز افزایش داشته است .

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان با اشاره به استقبال چشمگیر داوطلبان از این دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان از این پتانسیل برخوردار است که بتواند بیش از 60 هزار نفر دانشجو جذب و بیش از 50 یا 60 مرکز آموزش در محیط صنعت و تولید راه اندازی کند.

وی با اشاره به اینکه، رویکرد دانشگاه جامع یک رویکرد مهارتی است و ما باید این رویکرد را حفظ کنیم گفت: دانشجو باید محیط کار را ببیند و به طور حتم دانش آموخته ای که یک بار هم محیط صنعت را ندیده است، نمی تواند جذب محیط کار صنعتی شود .

حسن زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به پرورش نیروی متخصص در استان عنوان کرد: نیروی متخصص و تکنسین فنی باید در این دانشگاه تربیت شود و این اتفاق تنها با همت مدرسان این دانشگاه اتفاق می افتد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان با بیان این که مدرسان ، پاشنه آشیل این دانشگاه هستند، اظهار کرد: باید همه توجهمان به این موضوع باشد و اگر نیروی متخصص را پرورش ندهیم، در واقع کار خاصی نکرده ایم.