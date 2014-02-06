برکناری پس از اعلام حمایت برخی نمایندگان مجلس/ دانشگاه آزاد به دانشجویان هشدار داد

درب وزارت علوم روی خبرنگاران قفل شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته با تصمیماتی که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اتخاذ شد، خبرنگاران اجازه حضور در برنامه ها و همایشهای معاونان و مسئولان این وزارتخانه را نداشتند.

مهمترین همایش وزارت علوم یعنی دیدار با روسای دانشگاههای کشور که در هفته جاری با حضور رئیس جمهور برگزار شد، پذیرای خبرنگاران حوزه آموزش عالی نبود.

یک تغییر دیگر در وزارت علوم

در هفته ای که گذشت اعلام شد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کیوان مرادیان کوچک سرایی - رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم حمایت کرده اند. اصل ماجرا این بود که وزیر علوم قصد برکناری کیوان مرادیان را داشته و نمایندگان از فعالیتهای وی در صندوق رفاه نیز حمایت کردند. اما 24 ساعت پس از این نامه حمایتی، مرادیان با حکم وزیر علوم، برکنار شد.

صدیقی - رئیس سازمان امور دانشجویان برکناری این شخص را بی ارتباط با مسائل سیاسی و جناحی عنوان کرد.

یک ادعای جدید از دانشگاه احمدی نژاد

دانشگاه احمدی نژاد در این هفته هم یک خبر داشت و آن برگزاری جلسه هیأت امنای این دانشگاه با حضور نماینده وزارت علوم بود. در این جلسه اجرای برخی دیگر از دوره های آموزشی مصوب شد. پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه رئیس جمهور سابق اعلام کرد که نماینده وزارت علوم نیز در این جلسه حضور داشت اما عبدالحسین فریدون - مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم به مهر اعلام کرد که هیچ نماینده ای از وزارت علوم در دانشگاه احمدی نژاد فعال نیست.

دانشگاه احمدی نژاد که سال گذشته مجوز فعالیت خود را از کامران دانشجو دریافت کرده با تغییر سکاندار وزارت علوم، تاکنون به ادعای مدیران و معاونان جدید وزارت، هیچ مراجعه ای به این وزارتخانه برای طی روال قانونی فعالیت خود نداشته است.

برف کنکور را تعطیل کرد

در واپسین ساعات مانده به برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال 93 دانشگاههای دولتی کشور، بالاخره سازمان سنجش که اصرار به برگزاری این آزمون در روزهای برفی داشت قانع شد این کنکور را یک هفته دیگر برگزار کند.

داوطلبان استانهای شمالی کشورمان که این روزها گرفتار برف و مصائب آن هستند، مشکلاتی برای حضور در جلسه کنکور داشتند. در نهایت آزمون کارشناسی ارشد پایان هفته آینده برگزار می شود.

هجوم بورسیه های معدل 12 به دانشگاهها

در این هفته اعلام شد 3 هزار بورسیه که برخی از آنها دارای معدل 12 بودند سال گذشته در حالی وارد دانشگاههای کشور شدند که موجبات اعتراضات این دانشگاهها را فراهم کردند. با اعلام وزارت علوم، این افراد هر چند طبق روال قانونی وارد دانشگاه شده اند اما مصاحبه ای قانونی که توان علمی این افراد را بسنجد برای آنان برگزار نشده است.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با شنیدن این خبر، در صدد ارسال نامه ای به وزارت علوم است تا پرونده این 3 هزار بورسیه را در اختیار مجلس قرار دهد.

دانشگاه آزاد هشدار داد

دانشگاه آزاد اسلامی در هفته ای که گذشت به دانشجویان و خانواده هایشان اعلام کرد که تمام امور دانشجویی این دانشگاه توسط مسئولانش برگزار می شود و کلاهبرداران و سودجویان قصد دارند در این امور دخالت کنند.

این دانشگاه تاکید کرد که دانشجویان برای انجام امورشان به واحدهای دانشگاهی مراجعه کرده و از همکاری با واسطه ها پرهیز کنند.