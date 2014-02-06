ساختمان جدید دانشگاه پیام نور گچساران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید دانشگاه پیام نور گچساران صبح پنج شنبه با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی و مسئولین استانی و شهرستانی در این شهر افتتاح شد.

فرماندار گچساران در حاشیه مراسم افتتاح این ساختمان در جمع خبرنگاران افزود: این ساختمان در زمینی به مساحت یک هزارو815 مترمربع بنا شده است.

محمد شفیعی با بیان اینکه ساختمان قدیمی دانشگاه پیام نور گچساران با کمبود فضای آموزشی روبه رو بوده است، اظهار داشت: ساختمان جدید در سه طبقه با 20 کلاس بنا شده است.

شفیعی افزود: ساختمان جدید دانشگاه پیام نور گچساران با اعتبار 11میلیارد ریال احداث شده است.

وی تصریح کرد: ساختمان اداری این دانشگاه نیز در دوطبقه و13 اتاق با زیربنای یک هزارو330 مترمربع و اعتبار هفت میلیارد ریال بنا شده است.

فرماندار گچساران همچنین از ساخت و تجهیز سالن ورزشی این دانشگاه با زیربنای یک هزارو511 مترمربع و اعتبار هشت میلیارد ریال خبر داد.