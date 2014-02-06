جایگاه های CNG موجود پاسخگوی نیاز شهروندان نیست/ لزوم کاهش زمان پرداخت مطالبات جایگاه داران

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی فر شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات سی ان جی داران آذربایجان شرقی با بیان اینکه 34 جایگاه سی. ان. جی در تبریز وجود دارد اظهار داشت: با توجه به نیاز مردم این تعداد جایگاه مشکل مردم را حل نمی کند و باعث صف های طولانی شده است.

وی افزود: مردم تبریز نسبت به دیگر شهرهای کشور با مشکلات بیشتری در خصوص تامین سوخت سی. ان. جی مواجه است و باید با برنامه ریزی دقیق و منسجم حداکثر استفاده را از ظرفیت های موجود کرد.

شهرتی فر بر کوتاه کردن زمان پرداخت بدهی جایگاه داران به کمتر از یک ماه تاکید کرد و گفت: با کوتاه کردن زمان پرداخت مطالبات، مراجعات مکرر جایگاه داران به شرکت گاز کاهش می یابد.

فرماندار تبریز از دستگاه های قضایی خواست تا در سریعترین زمان برای شتاب گیری روند رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در این خصوص اقدام کنند چرا که اگر این امر تحقق پیدا کند از سوء استفاده برخی افرادجلوگیری خواهد شد.



شهرتی فر به استفاده از ظرفیت های موجود اولویت نخست در حوزه سی ان جی تاکید کرد و ادامه داد: جذب اعتبارات برای احداث جایگاه های جدید نیز باید در چشم انداز برنامه های آتی این شهرستان گنجانده شود.