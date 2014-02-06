به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ جلیلی با اشاره به روند کاری پروژه خط انتقال آب شرب سد كينه‌ورس به مخزن 5 هزار مترمكعبي شهر خرم‌دره، افزود: در حال حاضر از 26 کیلومتر خط انتقال آن 21 کیلومتر کار شده و مابقی نیز در حال اجرا است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی تصفیه‌خانه این طرح، اظهار کرد: تصفیه‌خانه این طرح از پیشرفت فیزیکی 15 در صدی برخوردار است و در صورت تخصیص اعتبار سال آینده فاز اول این پروژه بهره‌برداری خواهد شد.

رئيس امور آبفاي شهرستان خرم‌دره، با اشاره به مهم‌ترین دلیل تعویق پروژه آب‌رسانی از سد کینه‌ورس عنوان کرد: اتمام این طرح که مشترک بین ابهر و خرمدره است نیازمند صرف اعتباربیشتری برای بهره‌برداری است و نبود اعتبارموجب شده افتتاح و بهره برداری از این طرح به تعویق بیافتد.

جلیلی در ادامه با اشاره به روند فعلی این پروژه، یادآور شد: روند اجرایی این پروژه از سال 88 آغاز شده است و این پروژه در حال حاضر نیز فعال است و روند اجرایی آن از سرعت خوبی برخوردار است.

وی، با اشاره به اعتبار لازم برای بهره‌برداری از این طرح، افزود: اعتبار مصوب كل این پروژه 454 ميليارد ريال است كه تاكنون با 157 ميليارد ريال هزينه 21 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است که امیدواریم با گشایش در بحث اقتصادی، شاهد تخصیص اعتبار و سرعت گرفتن روند اجرایی این پروژه باشیم.

اتمام این پروژه جمعیتی بالغ بر 250 هزار نفر را در شهرهای ابهر و خرم‌دره تحت پوشش قرار خواهد داد.

رشته هنری نقاشی مظلوم واقع شده است

رییس دانشکده فنی و حرفه ای سما زنجان گفت: رشته هنری نقاشی در برابر سایر رشته های دانشگاهی مظلوم واقع شده است.

سید عمید الدین موسوی افزود: متاسفانه رشته هنری نقاشی، همیشه در برابر رشته های ریاضی و تجربی در دانشگاه ها و حتی در هنرستان ها هم مظلوم واقع شده و این ترس و نگرانی در خانواده ها وجود دارد که فرزندان با تحصیل در این رشته هنری در آینده از نظر بازار کار با مشکل مواجه شوند.



وی هنر را غذای روح دانست و یادآورشد: گرایش به زیباشناسی در ذات انسان است و باید هنر به صورت آکادمیک و علمی پرورش داده شود تا فرق بین هنر آکادمیک و هنر بازاری مشخص شود.



موسوی تاکیدکرد: باایجاد رشته نقاشی در دانشکده سما زنجان، سعی بر این است تا با برگزاری جشنواره، همایش و کارگاه های آموزشی، دانشجویان مشتاق به تحصیل در این رشته به لحاظ بنیه علمی و عملی، به سطح بالا و متعالی ارتقا یابند.



وی ادامه داد: این اقدام باعث ارتقا سطح فرهنگ جامعه، دید زیبا شناسانه و به نوعی باعث آشتی مردم با رشته های هنری می شود.



موسوی تصریح کرد: هنری که پشتوانه علمی، شناخت، تفکر و احساس در آن همراه با تکنیک و مهارت، پرورش پیدا کرده و اثر هنری را تبدیل به یک اندیشه متعالی می کند، می تواند مقبولیت جامعه را به همراه داشته باشد.



رییس دانشکده فنی و حرفه ای سما زنجان گفت: باایجاد رشته نقاشی در این مرکز، فضای هنری شهر می تواند رنگ دیگری پیدا کرده و از وجود دانش آموختگان هنری این شهر که متأسفانه کمتر از وجود آنها در رشته تخصصص شان بهره گرفته شده، برای تربیت دانشجویان استفاده شود.



