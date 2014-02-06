کشور ما دانش، مهارت و تکنیک خود را از دانشگاهی نظیر علمی کاربردی یاد می گیرد

پروفسور امید علی شهنی کرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه اولین دوره آموزشی مهارت های عمومی مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص پیشینه علمی کاربردی اظهار کرد: اولین کشوری که این شیوه را پیشنهاد کرد، کشور فرانسه بود که از کارکنان با تجربه و توانمند کشور خود برای حضور در دانشگاه استفاده و کشورهای دیگر هم متوجه این موضوع شدند و این نوع از آموزش رواج پیدا کرد.

وی با اشاره به هفته پژوهش در دانشگاه ها افزود: نباید بحثهای پژوهشی در دانشگاه ها تنها تبدیل به مفاله شود، بلکه باید سه موضوع اصلی آموزش، مهارت و توانایی افراد هدف قرار بگیرد.

این چهره ماندگار کشور اظهار کرد: افراد جامعه ما دانش، مهارت و تکنیک خود را از دانشگاهی نظیر علمی کاربردی یاد می گیرد به همین دلیل باید از دانشگاه جامع علمی کاربردی تعریف ها و تبلیغ های بیشتری شود تا جوانان و مردم با این دانشگاه بیشتر آشنا شوند و بدانند که زندگی روزمره و محیط کارشان، همه بستگی به محتوای این دانشگاه دارد و باید در رسانه ها، روی گرایش به عدم مدرک گرایی تبلیغ شود.

کرم زاده خظاب به مدرسان این دانشگاه گفت: وظایف مدرسان دانشگاه جامع، یک درس دادن معمولی نیست بلکه باید علم را همراه با عمل آموزش دهد.

وی افزود: ما باید از علمی که داریم جهت پیشبرد اهدافمان استفاده کنیم اما متاسفانه مدرک گرایی در مملکت ما بیشتر مورد اهمیت است و متاسفانه در جامعه ما هدف های مشخص دانشجو شدن و مدرک گرفتن مورد اهمیت نیست، چیزی که در کشورهای دیگر هیچ اهمیتی ندارد و به طور مثال محال است به یک مکانیکی که آموزش ندیده است، اجازه ی فعالیت بدهند.

کرمزاده با بیان این که دنیا به سرعت در حال عوض شدن است، افزود: ماشین در حال پیشی گرفتن از انسان است و ما بایستی جهانی فکر کنیم، انسان هایی هستند که چند مدرک دکترا دارند اما سواد آنچنانی ندارند، باید بگویم مدرک مثل ثروت های باد آورده است.

استاد برجسته ریاضیات کشور با بیان این که دانشگاه جامع علمی کاربردی، جامع تر از دیگر دانشگاه هاست و هدفش به روز است، افزود: این دانشگاه از تولید به مصرف است و دولت بایستی سرمایه گذاری بیشتری روی این دانشگاه داشته باشد.