مصاف شهرداری با همسایه بالای سری/ هلال احمر از میهمان قعرنشین خود پذیرایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز پنجشنبه با انجام چهار دیدار وارد هفته بیستم می شود که طی آن در یکی از این بازی ها، دو تیم همسایه جدولی شهرداری تبریز و میثاق تهران برابر یکدیگر صف آرایی می کنند.

شهرداری تبریز که در نیم فصل دوم نتایج چندان جالبی کسب نکرده است، امروز با این انگیزه به مصاف تیم ماهان تندیس می رود که با پیروزی برابر این تیم، فاصله اش را با رقیب قمی خود در جدول به یک امتیاز کاهش دهد. هم اکنون تیم شهرداری تبریز با هدایت اسماعیل تقی پور 24 امتیاز از 19 بازی اندوخته است و تیم ماهان تندیس هم از همین تعداد بازی 28 امتیاز جمع آوری کرده است.

شهرداری تبریز اما امروز برابر تیمی به میدان می رود که هفته گذشته توانست در یک بازی پرحاشیه اولین شکست تیم صدرنشین دبیری را در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور رقم بزند. از این رو تبریزی ها به دنبال انتقام همشهری خود از تیم ماهان تندیس هستند تا با ارائه بازی خوب حریف را دست خالی به قم بدرقه کنند.

در سوی مقابل تیم ماهان تندیس هم با این امیدواری به تبریز سفر کرده که تیم 29 امتیازی فرش آرا در بازی فردا مقابل تیم رده یازدهمی زمزم اصفهان متوقف شود. چنانچه تیم فرش آرا فردا برابر زمزم نتیجه ای غیر از پیروزی کسب کند، برد احتمالی تیم ماهان تندیس برابر شهرداری تبریز این تیم قمی را یک پله در جدول بالاتر خواهد برد.

دیدار تیم های شهرداری تبریز و ماهان تندیس قم از ساعت 16 امروز پنجشنبه در سالن شهید پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد.

در یکی دیگر از بازی های فردا، تیم هلال احمر تبریز در خانه از تیم قعرنشین و پنج امتیازی راه ساری پذیرایی خواهد کرد.

هلال احمر که با 23 امتیاز در تعقیب تیم شهرداری تبریز است، فردا با تیمی دیدار می کند که در طول 19 هفته سپری شده از لیگ تنها یک بار طعم پیروزی را چشیده و 16 بار با شکست زمین مسابقه را ترک کرده است.

این شرایط بحرانی و عملکرد بسیار ضعیف تیم راه ساری نشان دهنده آسان بودن بازی خانگی تیم هلال احمر در هفته بیستم است اما با این حال شاگردان محسن خبیری نباید حریف را دست کم بگیرند.

تیم هلال احمر که سایه تیم 22 امتیازی تاسیسات دریایی را پشت سر خود در جدول می بیند، با پیروزی در بازی فردا می تواند در بهترین حالت ممکن جایگاه نهمی خود را با همشهری اش شهرداری تبریز عوض کرده و به خانه هشتم صعود کند که این بالا آمدن یک پله ای هلال احمری ها مستلزم شکست شهرداری برابر ماهان تندیس قم است.

دیدار تیم های هلال احمر تبریز و راه ساری از ساعت 16 فردا جمعه در سالن شهید پورشریفی تبریز به انجام خواهد رسید.