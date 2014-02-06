نماینده کلیمیان: اندیشه صلح و پرهیز از نفرت از آموزه های حضرت موسی است

به گزارش خبرنگار مهر، ساسون صبح پنجشنبه در پنجمین همایش ادیان توحیدی اظهار داشت: اعتدال در تمام ادیان محترم شمرده شده است و در دین ما نیز چنین است.



وی افزود: مطابق آموزه های پیامبر ما هر انسانی باید با خود چنین بیندیشد که جهان نیمی شرور و نیمی ایمان است و گویی جهان فقط از اعمال او تاثیر می پذیرد به این معنا که کوچک ترین شرارت وی کفه بدی را سنگین می کند و برعکس اگر با ایمان باشد ترازوی عدالت جهان به سمت صداقت متمایل می شود؛ گویی بیشتر جهان از مردم با ایمان تشکیل شده است.

نماینده کلیمیان در همایش ادیان توحیدی با بیان اینکه در تلمود آمده است به هم نوعت عشق بورز، بیان داشت: این مفهوم در تمام ادیان نیز وجود دارد و یک اصل اساسی در تعدیل رفتار انسان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه اندیشه صلح و پرهیز از نفرت از مهم ترین آموزه های اخلاق یهود است، تاکید کرد: "شالوم" نشانه ای از مفهوم صلح در ادبیات یهودیان است که 270 بار در کتب مقدس ما تکرار شده است و نشانه اهمیت صلح در دین ماست.

نماینده کلیمیان در همایش ادیان توحیدی تاکید کرد: همچنین شالوم نام پرودگار یکتا است و در واقع در دین ما ذات و لقب خدا صلح شمرده شده است و این مفهوم پیوند دهنده تمام ذرات جهان شمرده شده است.

وی ادامه داد: از دیدگاه یهودیت ارزش های اخلاقی مبتنی بر دین است که تضمینی برای اجرای اخلاق و زدودن ناهنجاری هاست و رعایت اخلاق پسندیده مقدم بر شریعت شمرده شده است.

ساسون با بیان اینکه علمای یهود معتقدند هر که مردم از او راضی باشند خداوند نیز از وی راضی است، بیان داشت: در دین ما رعایت صداقت، مهربانی، دوری از کبر و غرور مهم شمرده شده و گرایش به تواضع در محو خشونت موثر است.

وی بیان داشت: هر فرد برای پیشرفت اخلاق عمیق در کنار تکنولوژی باید در حیات طبیعی احساس مسئولیت کند و می تواند همه فرهنگ ها و سنت های مذهبی را به یکدیگر نزدیک کند.

نماینده کلیمیان در همایش ادیان توحیدی با بیان اینکه صبر جزو مفاهمی کلیدی است، تصریح کرد: عدم خشونت لازمه ایجاد تمدن است و شرط لازم برای گفتگوی میان فرنگی و مذهبی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه عدم تحمل یکدیگر موجب افزایش خشونت در جامعه می شود، ابراز داشت: در تورات مقدس در ابتدای سِفر پیدایش آمده است که خداوند انسان را به شکل معنوی خویش آفرید بنابراین تمام انسان های با کرامت و شرافت با این دیدگاه نگریسته می شوند.

ساسون دوستی و گفتگو را در تمام ادیان بر خشونت ارجح دانست و تاکید کرد: هدف تاریخ بشر به رسمیت شناختن و هم زیستی است بنابراین باید دوستی را اصل اساس زندگی قرار دهیم چراکه بر طبق آموزه های ما زندگی مشترک زیر پرچم صلح است که ادامه پیدا می کند.

وی اضافه کرد: در هزاره جدید آدمیان باید با خشونت خداحافظی کنند چرا که امیدی برای دنیای دردمند به جز راه زیبای عدم خشونت نیست و بر این اساس یهودیان در پایان هر نوبت از نماز روزانه صلح را از خداوند درخواست می کنند.

ادیان مراقب ترفندهای تفرقه افکن دشمنان باشند

در ادامه این همایش وارطان آقا بابائیان نماینده مسیحیان اظهار داشت: مطابق تعالیم مسیح اگر جواب شرارت با بدی داده شود با آن همکاری کرده ایم اما اگر این موضوع با محبت جبران شود در واقع با بدی مقابله کرده ایم.

وی افزود: دشمنان می خواهند با این شعار که تفرقه بیفکن و سروری کن ادیان توحیدی را از یکدیگر جدا کنند و میان ما جدایی بیفکنند و این هشداری برای ماست که مراقب ترفندهای دشمنان باشیم.

زرتشتیان رهبر دینی جامعه را رهبر سیاسی می دانند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده زرتشتیان نیز در این همایش با بیان درود خود به پیروان ادیان توحیدی و اشاره به بخش هایی از نماز روزانه زرتشتیان اظهار داشت: پیامبر ما باور داشت که این جهان مرکز مبارزه با خوبی و بدی است و ما با پیروی از آموزه هایی اهورایی در زمینه اندیشه نیک، گفتار نیک و پندار نیک می توانیم به موفقیت و آرامش برسیم.

مهران سپهری با بیان اینکه اشو زرتشت اندیشمند و پیامبری بود که پرستش خداوند یگانه را در ایران رواج داد، تاکید کرد: وی سیاستمدار و متحول اجتماعی بود و "گات ها" قانون اجتماع و درس سیاست است.

نماینده زرتشتیان در همایش ادیان توحیدی با بیان اینکه بسیاری از سیاست های کشور ما ریشه چند هزار ساله دارد، بیان داشت: این اندیشه که رهبر دینی جامعه باید رهبر سیاسی نیز باشد از زمان گشتاسب و کیومرث شروع شد و ولایت فقیه در ایران پیشینه ای دیرین در کشور ما دارد.

وی ادامه داد: ایرانیانی که فناوری آتش را کشف کردند این فناوری را به همه در راه صلح و دوستی ارائه کردند و ما نیز در ادامه خواهان فناوری صلح آمیز هسته ای در کشورمان هستیم.

سپهری بیان داشت: دین زرتشت دین اعتدال است و افراط و تفریط در این دین از ویژگی های اهریمنی برشمرده شده است.

وی اضافه کرد: ما باور داریم کوروش و داریوش فرزندان شایسته زرتشت بوده اند و کوروش آزاد کننده ملت ها و ادامه دهنده راه آنها بود.

نماینده زرتشتیان با بیان اینکه بر طبق تعالیم زرتشت با دانش و گفتگو می توان بسیار از مشکلات را حل کرد، گفت: خویشتن داری و اندیشه بهترین راهنمای زندگی در دین ما برشمرده شده و این افراد از یاری اهورامزدا برخوردار می شوند.

وی با اشاره به اینکه خشم و نفرت ستمگری در دین ما مبغوض است و بر گسترش راستی و درستی تاکید شده است، ابراز داشت: دین زرتشت به محیط زیست، آبادانی، میانه روی و گفتگو، تفکر، انتخاب، راستی و دادگستری اعتقاد دارد و پیوند میان گیتی و مینو، برابری زن و مرد، تطابق عقل و وجدان، فرد و جامعه، سیاست و دانش، خردورزی و آبادانی، نیکوکاری ایمان و کار و کوشش از آموزه های دین زرتشتی است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم یکتایی پروردگار در یکتایی و یکپارچگی گیتی نیز تجلی کرده است و تنها با میانه روی و دوری از خشونت می توان به پیشرفت جهان کمک کرد.