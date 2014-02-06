53 نفر در روزهای برفی رفسنجان مجروح شدند/ انجام 2600 مأموریت اورژانسی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن مرتضوی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مجموع در 48 ساعت گذشته وقوع تصادفات در محورهای برون شهری که به این مرکز گزارش شد، دو کشته و 53 مصدوم بر جا گذاشته است که دراین بین، محور رفسنجان به یزد با 10 مورد تصادف و 20 مصدوم بیشترین آمار تصادف و محور سرچشمه با یک مورد تصادف و دو کشته و چهار مجروح بیشترین آمار فوتی را به خود اختصاص داد.

به گفته وی در 48 ساعت گذشته محور رفسنجان به کرمان با دو مورد تصادف و سه مجروح، محور رفسنجان به زرند با هشت مجروح و همچنین معابرداخل شهری با 12 مورد تصادف گزارش شده و 18 مجروح نیز روز پرکاری را برای پرسنل اورژانس 115 رقم زدند.

وی ادامه داد: در مجموع این تصادفات 30 نفر از مجروحین به مراکز بیمارستانی و 23 نفر نیز بصورت سرپایی درمان شدند.

جان باختن 66 نفر در رفسنجان

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود به مأموریتهای این مرکز طی ماههای آذر و دی اشاره کرد و افزود: اورژانس 115 رفسنجان، دو هزار و 646 ماموریت تصادفی و غیرتصادفی در ماه های آذر و دی امسال انجام داده است.

مرتضوی عنوان داشت: بر این اساس در دو ماه گذشته 66 نفر جان خود را از دست دادند که از این تعداد 10 نفر در تصادفات و 56 نفر در اماکن دیگر جان باخته اند.

وی افزود: از دو هزار و 646 ماموریت مرکز فوریت های پزشکی رفسنجان، 531 ماموریت تصادفی و دو هزار و 115 ماموریت غیر تصادفی بوده است.

