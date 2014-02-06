  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۶

شرافت به مهر خبر داد:

ارائه تخفیفات ویژه به اقشار کم درآمد در نمایشگاه بازرگانی اردبیل

ارائه تخفیفات ویژه به اقشار کم درآمد در نمایشگاه بازرگانی اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر عامل نمایشگاه بین المللی اردبیل گفت: تخفیفات ویژه برای رفاه حال اقشار کم درآمد در نمایشگاه بازرگانی اردبیل ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شرافت صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بازرگانی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نمایشگاه بازرگانی با هدف تامین مایحتاج و نیازمندی های ضروری خانوارها برگزار می شود.

وی افزود: در این گروه از نمایشگاه ها اقشار کم درآمد هدف اصلی نمایشگاه بوده و برای رعایت حال این گروه تخفیفات ویژه ای ارائه می شود.

به گفته شرافت در نمایشگاه بازرگانی اردبیل پرداخت قسطی و تخفیفات 20 درصدی برای خرید لوازم منزل و سایر کالاها منظور شده است.

وی با یادآوری استقبال قابل توجه شهروندان از نمایشگاه های بازرگانی سالهای اخیر اضافه کرد: از تولید کنندگان خواسته شده نهایت تخفیف خود در خرید محصولات را ارائه کنند.

به گفته شرافت در نمایشگاه بازرگانی امسال 45 غرفه از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، شیراز، قزوین، خراسان جنوبی و زنجان حضور یافته اند.

وی افزود: در این نمایشگاه لوازم خانگی، فرش و تابلو فرش، مبلمان، دکوراسیون داخلی منزل و سرویس خواب ارائه می شود.

علاقه مندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه تا 18 بهمن ماه  از ساعت 15 الی 21 شب به محل نمایشگاه بین المللی اردبیل مراجعه کنند.

کد مطلب 2230460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها