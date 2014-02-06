ارائه تخفیفات ویژه به اقشار کم درآمد در نمایشگاه بازرگانی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی شرافت صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بازرگانی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نمایشگاه بازرگانی با هدف تامین مایحتاج و نیازمندی های ضروری خانوارها برگزار می شود.

وی افزود: در این گروه از نمایشگاه ها اقشار کم درآمد هدف اصلی نمایشگاه بوده و برای رعایت حال این گروه تخفیفات ویژه ای ارائه می شود.

به گفته شرافت در نمایشگاه بازرگانی اردبیل پرداخت قسطی و تخفیفات 20 درصدی برای خرید لوازم منزل و سایر کالاها منظور شده است.

وی با یادآوری استقبال قابل توجه شهروندان از نمایشگاه های بازرگانی سالهای اخیر اضافه کرد: از تولید کنندگان خواسته شده نهایت تخفیف خود در خرید محصولات را ارائه کنند.

به گفته شرافت در نمایشگاه بازرگانی امسال 45 غرفه از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، شیراز، قزوین، خراسان جنوبی و زنجان حضور یافته اند.

وی افزود: در این نمایشگاه لوازم خانگی، فرش و تابلو فرش، مبلمان، دکوراسیون داخلی منزل و سرویس خواب ارائه می شود.

علاقه مندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه تا 18 بهمن ماه از ساعت 15 الی 21 شب به محل نمایشگاه بین المللی اردبیل مراجعه کنند.