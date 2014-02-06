طرح ملی توسعه کشاورزی پایدار در شهرستان دماوند اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اجرایی طرح ملی کشاورزی پایدار با راهبرد IPCM در روستای مشهد کلید خورد که این مدل ایرانی 12 سال در شرایط مختلف اقلیمی مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و با تصویب هفت برنامه و 18 روش و فنون کشاورزی برای تولید محصولات سالم با رعایت تمام ضابطه های غذایی جهان مورد استفاده قرار گرفته است.



البته باید گفت این طرح در پتج پایلوت منتخب در استانهای کرمانشاه، یزد، سیستان و بلوچستان، سمنان و تهران طراحی و در حال اجراست و با توجه به اینکه یکی از پایلوت های منتخب کشوری استان تهران در نظر گرفته شده و چند روستا در این استان برای اجرای طرح کشاورزی پایدار پیشنهاد شد، اما در آخر روستای مشهد شهرستان دماوند انتخاب شد و مردم این روستا پذیرفتند تا قدم نخست را به منظور کشاورزی با رویکرد تولید محصول سالم بردارند.



این طرح از فنون و روشهای صحیح در بخش کشاورزی برای افزایش سوددهی و بهره وری اقتصادی در واحد سطح برای افزایش بهبود کیفیت منابع طبیعی، سلامت محصولات، حفاظت از محیط زیست و کاهش هزینه های اقتصادی و زیست محیطی و سازگاری باساختارهای اجتماعی کشاورزان در هرمنطقه استفاده می کنند.



طرح مذکور با مشارکت و پشتیبانی برنامه عمران سازمان ملل متحد، سازمان جنگلها و مراتع کشور و معاونت ترویج جهادکشاورزی از سال 2013 میلادی در قالب طرح حبله رود و منارید آغاز شد.



شب گذشته در این مراسم مدیر فنی طرح کشاورزی پایدار با راهبرد IPCM در روستای مشهد شهرستان دماوند با تشریح این طرح اظهار داشت: در حالیکه کشاورزی در جهان در پیچ گذار قرار گرفته و مسائل و مشکلات اقلیمی و محیط زیست از قبیل بحران کمبود آب، فرسایش خاک، افزایش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و.... دامنگیر انسان شده اما پیاده سازی طرح کشاورزی پایدار که با استفاده از آب، خاک و وضعیت موجود افزایش درآمد روستاییان را مشروط بر اینکه سازگار با محیط زیست و ساختارهای اجتماعی باشد و منابع طبیعی بویژه آب و خاک حفظ شود را بدنبال دارد.



محمد شریفی مقدم افزود: مشهد و رودافشان دماوند و سیمین دشت و حصاربن فیروزکوه مختصات روستاهای تحت پوشش این طرح هستند که قرار است روستایی سالم با مشارکت، برنامه ریزی و تصمیم گیری مردم داشته باشیم و روستای مشهد نخستین روستایی که فعالیتهای کشاورزی آن به صورت گروهی اصلاح می شود.



وی با اشاره به اینکه بکارگیری فنون و روشهای این طرح حداقل 20 درصد افزایش درآمد روستاییان را در پی دارد، اعلام کرد: کشاورزان روستا بزرگترین سرمایه های کشورند و کشاورزی پایدار نیاز به دانش فنی، امکانات فنی و پشتیبانی دولت دارد و هیچ گونه منافاتی با منابع طبیعی و محیط زیست ندارد.



مدیر فنی طرح کشاورزی پایدار با راهبرد IPCM بیان کرد: تبدیل این روستا به روستای سالم با همکاری مجموعه شورای محل، کشاورزان روستا و گروه فنی راهبردی جهاد کشاورزی دماوند صورت می گیرد، در این طرح کشاورزی 70 درصد از تجربیات کشاورزان محلی و مابقی از نظرات کارشناسی گروه فنی راهبردی جهاد کشاورزی دماوند استفاده می شود.



شریفی مقدم در ادامه یادآور شد: هفت برنامه و 18 روش و فنون کشاورزی ابتدا در 27 مزرع به صورت رندومی انجام می شود و بعد از اینکه کشاورزان منطقه نتیجه را عینی مشاهده کردند در فصل زراعی بعد هر مزرعه یکسری مزارع را برای آموزش تحت پوشش قرار می دهد و طی دو فصل زراعی این طرح کامل در روستای مشهد اجرا می شود.



فرماندار شهرستان دماوند نیز در این مراسم با بیان اینکه دهه فجر فرصت خوبی برای معرفی اقدامات مسئولان با مشارکت مردم است، خاطرنشان کرد: شعار امام خمینی(ره) در خصوص اینکه مردم ولی نعمتان ما هستند، شعاری تشریفاتی نیست بلکه نگاه و باور درونی بر حضور مردم بوده است.



ناصر محمودی فرد اظهار داشت: حضور مردم در شکل گیری انقلاب اثرگذار بوده و بعد از انقلاب نیز حضور مردم در حل مشکلات و بحرانها راهگشا بود.



وی اضافه کرد: در هرجای دنیا که مردم در حاشیه مسائل کشورشان قرار گرفتند مسیر انحرافی طی شد.



فرماندار شهرستان دماوند نگاه امام راحل را موجب استواری، ماندگاری و پایداری نظام خواند و اظهار داشت: در دولت زمینه واگذاری تصدی امور به مردم درحال انجام و سعی بر آن است که دولت تنها نظارت امور را عهده دار باشد.



این مسئول در ادامه گفت: اقدام افرادی که در مجموعه جهاد کشاورزی طرح پایلوتی را برای توسعه و سالم سازی روستای مشهد داشته اند، سازنده است.



محمودی فر با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از بیماریها و سرطانها به علت استفاده از سموم و کود شیمیایی است، اضافه کرد: این طرح می تواند الگویی به سمت سالم سازی و کاهش و پیشگیری از بیماریها باشد.



این مسئول یادآور شد: مشارکت مردم در اجرای طرح توسعه پایدار کشاورزی نقطه شروعی است که با ترویج آن در کشور افزایش سلامتی و سطح درآمد مردم به وجود می آید.

همچنین در مراسم مذکور رییس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند نیز اعلام کرد: منظور از کشاورزی پایدار جستجو برای یافتن راهی متفاوت در انجام امور است و اینکه درک کنیم کشاورزی نیازمند هدایت از طریق اهداف و راه های گوناگون است.



حمیدرضا خلیلی افزود: کشاورزی پایدار در روستای مشهد دماوند با شعار کلیدی روستای سالم، کشاورز سالم و محصول سالم است و امید می رود که تولید محصول سالم در این روستا با کاهش هزینه ها، درآمدزایی بیشتری را برای روستاییان داشته باشد.