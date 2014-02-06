گازرسانی به مشترکان شهری علت قطع گاز برخی جایگاه های سوخت در تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری صبح پنجشنبه در خصوص برخی مشکلات سی ان جی داران آذربایجان شرقی اظهار داشت: به علت برودت هوا و گازرسانی به مشترکان شهری گاز برخی از سی ان جی ها قطع شده و این امر موجب صف های طولانی در جایگاه های سوخت شده است.

وی افزود: جایگاه های سوخت فعال در تبریز پاسخگوی نیاز مردم نیست و با بررسی و مشکلات جایگاه ها قرار است جایگاه های غیر فعال در سریعترین زمان ممکن فعال شوند.

باقری با تاکید بر تعیین تکلیف سی ان جی شهرک خاوران و سه راهی اهر تاکید کرد و گفت: جایگاه های سی ان جی شهرک خاوران و سه راهی اهر به دلیل برخی مشکلات به بهره برداری نرسیده است که باید تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: سی ان جی باسمنج آماده بهره برداری است اما نبود برق بهره برداری از این جایگاه سوخت را به تاخیر انداخته است.

باقری از فعال بودن 30 جایگاه در تبریز خبر داد و ادامه داد: در تبریز 30 جایگاه فعال هستند که به علت برودت هوا پنج جایگاه تعطیل شده است.