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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

باقری:

گازرسانی به مشترکان شهری علت قطع گاز برخی جایگاه های سوخت در تبریز است

گازرسانی به مشترکان شهری علت قطع گاز برخی جایگاه های سوخت در تبریز است

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر گروه حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان ‌شرقی گفت: اعمال برخی محدودیت ها در مورد جایگاه های سوخت برای پایداری گازرسانی به مشترکان شهری موجب افت فشار و در برخی موارد قطع گاز جایگاه ها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری صبح پنجشنبه در  خصوص برخی مشکلات سی ان جی داران آذربایجان شرقی اظهار داشت: به علت برودت هوا و گازرسانی به مشترکان شهری گاز برخی از سی ان جی ها قطع شده و این امر موجب صف های طولانی در جایگاه های سوخت شده است.

وی افزود: جایگاه های سوخت فعال در تبریز پاسخگوی نیاز مردم نیست و با بررسی و مشکلات جایگاه ها قرار است جایگاه های غیر فعال در سریعترین زمان ممکن فعال شوند.

باقری با تاکید بر تعیین تکلیف سی ان جی شهرک خاوران و سه راهی اهر تاکید کرد و گفت: جایگاه های سی ان جی شهرک خاوران و سه راهی اهر به دلیل برخی مشکلات به بهره برداری نرسیده است که باید تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: سی ان جی باسمنج آماده بهره برداری است اما نبود برق بهره برداری از این جایگاه سوخت را به تاخیر انداخته است.

باقری از فعال بودن 30 جایگاه در تبریز خبر داد و ادامه داد: در تبریز 30 جایگاه فعال هستند که به علت برودت هوا پنج جایگاه تعطیل شده است.

کد مطلب 2230465

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