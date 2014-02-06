به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که اختصاص به نقد و بررسی فیلم "تنهای، تنها، تنها" دارد با حضور احسان عبدی پور، کارگردان این فیلم و برخی از عوامل آن برگزار می شود.

پس از فیلم یاد شده، "آسمان زرد کم عمق" نیز به نقد و بررسی گذاشته می شود، آسمان زرد کم عمق از ساخته های بهرام توکلی است.

در جریان برنامه های جنبی سیزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز همچنین "دهلیز" به کارگردانی بهروز شعیبی بررسی خواهد شد.

در این مجموعه از برنامه ها که به نقد و بررسی آثار جشنواره های پیشین فیلم فجر می پردازد."روز روشن"حسین شهابی دیگر فیلمی است که مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.

در انتهای مجموعه برنامه های جنبی جشنواره فیلم فجر شیراز "شهر سبز" و "خسته نباشید" به کارگردانی محسن قرائی در تالار حافظ نقد و بررسی می شوند.

سیزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز تا 25 بهمن در سینما سعدی و تالار حافظ برگزار می شود.