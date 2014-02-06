به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عادل پور صبح پنجشنبه در همایشی تحت عنوان حجاب و عفاف ویژه دانش آموزان که در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه بوستان امامت شهرستان خرمشهر با حضور امام جمعه مینوشهر برگزار شد، گفت: هر فردی جویا و علاقمند ترقی، پیشرفت و تکامل است لذا در این مسیر برخی موارد مانع و برخی دیگر به این هدف کمک می کنند.

وی افزود: مهمترین راه نجات و بالندگی رعایت اصل حجاب است و از جمله مواردی که انسان را به تعالی رهنمون می کند پاکی ، طهارت و دوری از هر گونه ناپاکی و پلیدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که به همت اداره آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر برگزار شد، مورد استقبال خوب دانش آموزان قرار گرفت، در این مراسم دانش آموزان به اجرای سرود و دکلمه با عنوان"حجاب"پرداختند.

در پایان نیز دانش آموزان سؤالات مذهبی و عقیدتی خود را از امام جمعه مینو شهر پرسیدند.