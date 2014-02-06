بيست و نهمين جشنواره موسيقي فجر در شيراز از 23 بهمن آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز برنامه های دقیق روز اول جشنواره اعلام نشده اما در دومين روز از اين جشنواره، گروه موسيقي پاپ سينا سبک روح به رهبري پرهام لردی فرد، پنجشنبه 24 بهمن ماه ساعت 19 در مجموعه فرهنگي هنري حافظ به اجرای برنامه مي پردازد.

سينا سبک روح (آهنگساز، تنظيم کننده و خواننده)، پرهام لردی فرد (گيتار)، مهدي شکاری (گيتار)، محمد شکاری(گيتار)، عبدالرضا رسول اف (درامز)، ايمان مهرياری (پرکاشن)، امين عنايتی (پيانو و کيبورد) و اشکان شيرالی (گيتارباس) اعضاي اين گروه را تشکيل مي دهند.

در سومین شب از بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر کنسرت عبور به خوانندگی محمد معتمدی و سرپرستی علی قمصری جمعه 25 بهمن ماه 1392 ساعت 19 در مجموعه فرهنگی هنری حافظ برگزار می شود.

فروش بلیت این کنسرت به صورت اینترنتی و از سایت www.irantic.com انجام می شود.

محمد معتمدی (آواز)، علی قمصری (تار-دیوان)، پدرام فَریوسفی (ویلن)، علی جعفری (ویلن)، میثم مَروَستی (ویولا)، آتنا اشتیاقی (ویلنسل) و کامران منتظری (سازهای کوبه ای) اعضای گروه را تشکیل می دهند.

در این کنسرت قطعات بی حوصله ها (فاضل نظری)، اجاق لحظه ها (بهمنی)، نقش او (سایه)، هر چه می خواهی بگو (اَوِستا)، دست ناپیدا (شفیعی کدکنی)، چه نزدیک (مولانا) و بغض (بی کلام) نواخته خواهد شد.