همایش سبک زندگی قرآنی در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر، همایش سبک زندگی قرآنی با حضور پژوهشگران، کارشناسان علوم قرآنی و فعالان این عرصه در سالن اجتماعات امیرالمومنین(ع) ورامین برگزار شد.



مسئول کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام راحل نهضت اسلامی را بر اساس مبانی برخاسته از قرآن بنا نهاد و انقلاب ما در آستانه سی و ششمین بهار خود همچنان برای ملت های مسلمان بالنده و الهام بخش است.



حجت الاسلام رضا غلامی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران هم بر گرفته از آیات قرآنی است، افزود: کسی که با خدا معامله کند همه چیزش از اوست و هیچگاه اندوهگین نخواهند شد و امام خمینی (ره) از مصادیق اولیا الهی است.



وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در زمانی شکل گرفت که دین و آموزه‌های دینی کمترین حضور خود را در متن زندگی سیاسی و اجتماعی انسان‌ها ایفا می‌کرد. اگر انقلاب اسلامی را از لحاظ ماهیت اندیشه‌ای بنامیم، ارتباط این حادثه با قرآن به عنوان نخستین منبع اندیشه اسلامی آشکار می‌شود.



غلامی اضافه کرد: در سراسر جهان و خاورمیانه انقلاب‌های بسیاری اتفاق افتاده، ولی همان‌طور که می‌دانیم هنوز هیچکدام به ثمر ننشسته است و انقلاب اسلامی ایران نه تنها به پیروزی رسیده بلکه در سطح منطقه و بین الملل تأثیر زیادی هم داشته و راز ماندگاری انقلاب اسلامی ایران، ریشه در قرآن و تاریخ تشیع دارد.



رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین عنوان کرد: وحدت و انسجام مردمی حول محور اسلام و قرآن و رهبری مدبرانه حضرت امام(ره) از عوامل مهم پیروزی انقلاب است و تداوم و بقای انقلاب نیز در سایه لطف الهی، وحدت مردم و رهبری با درایت مقام معظم رهبری است.



غلامی با اشاره به روزگار طاغوت که قرآن را منحصر به مجالس ختم و بعضی مجالس عروسی می دانستند، متذکر شد: به برکت جمهوری اسلامی ایران، مهجوریت قرآن برداشته شده و نیز به برکت قرآن مهجوریت جمهوری اسلامی ایران از بین رفته است.



وی تأکید کرد: باید توجه داشت که انقلاب اسلامی ایران بر مبنای قرآن به وجود آمده و بر مبنای قرآن مسیرش را ادامه می‌دهد و رهبر کبیر انقلاب هم بر اساس قرآن قیام و انقلاب را رهبری کرد و به پیروزی رساند و بعد از ایشان هم مقام معظم رهبری همان راه را که راه قرآن و اسلام است، ادامه می‌دهند.



این مسئول سپس به ضرورت حاکمیت سبک زندگی قرآنی در میان ملت ایران اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان خود، تلاوت و تجوید و حفظ قرآن کریم را مقدمه رسیدن به جامعه قرآنی مطلوب دانستند و تأکید کردند که باید در جامعه اسلامی، هدایت قرآنی و سبک زندگی اسلامی حاکم باشد.



رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین با اشاره به این که بعد از قرآن، پدر و مادر بهترین معلم هستند که باید جوانان از آن‌ها حرف شنوی داشته باشند، یادآور شد: آیات قرآن کریم از آموزه‌های اقتصادی، دینی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است که جوانان باید در این زمینه‌ها تأمل کنند.



مسئول کمیته قرآن ستاد دهه فجر ورامین در ادامه به ابعاد مختلف قرآن كريم اشاره كرد و افزود: قرآن در همه نيازمندي‌هاي زندگي اعم از جايگاه والدين، جايگاه و ارزش زن در خانواده، فرزند داري، احترام به يكديگر، فعاليت‌هاي اقتصادي و سياست راهنمايي‌هاي لازم را صادر كرده است، لذا بايد محتواي قرآن كريم را در سبك زندگي خود پياده كنيم.



وی با اشاره به اینکه نباید در جامعه اسلامی فقط به خواندن ظاهر این کتاب الهی اکتفا شود، افزود: چنانچه به معنای واقعی کلمه در مفهوم و معنای این آیه‌ها مطالعه و تدبر کنیم، سعادت دنیوی و اخروی ملت ما حتمی است‌، پس باید جوانان را هم به این سمت سوق دهیم.‎



غلامی ادامه داد: قرآن کریم به همه انسان‌ها درس ایثار، فداکاری، حق‌طلبی، استکبارستیزی و زندگی سعادتمندانه می‌دهد، به همین دلیل دشمنان تمایل ندارند که این کتاب آسمانی، درس زندگی مسلمانان و جهانیان باشد.



وی با اشاره به اهمیت انس با قرآن در جامعه اظهار داشت: کسی که با قرآن کریم از سنین کودکی مأنوس است در زندگی اجتماعی نیز فردی موفق خواهد بود و امروزه ثابت شده است که تمسک به قرآن کریم تنها راه سعادت بشر است.



این کارشناس مذهبی گفت: متأسفانه برخی به مفاهیم قرآن بی توجه هستند و قرآن جنبه ظاهری و تزیینی برای برخی انسانها پیدا کرده که این بسیار نگران کننده و تأسف آمیز است و باید متولیان امور فرهنگی بویژه خانواده ها و معلمان مدارس زمینه تدبر بیش تر جوانان و نوجوانان را در مفاهیم قرآن فراهم کنند.