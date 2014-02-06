برف و یخبندان از گلستان رخت بربست/ آزمون موفق مدیریت بحران در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، برف و کولاک چند روزی مهمان استان گلستان بود و درحالی شهرهای استان را سفید پوش کرد که گلستان پاییز و زمستان کم آبی را پشت سر گذاشت.

کاهش شدید دما باعث ایجاد مشکلات زیادی در استان شد و همچنین ایجاد یخبندان در بسیاری از نقاط استان بخصوص نقاط کوهستا نی را به دنبال داشت.

گرچه در روز دوم بارش برف و علی رغم سرمای زیاد فقط مدارس ابتدایی تعطیل شدند ولی بعد از واگذاری تصمیم تعطیلی مدارس به عهده مدیران شهرستانی بسیاری از مدارس ابتدایی و حتی مقاطع دیگر طی روزهای برفی گلستان تعطیل شدند و حتی پروازهای عتبات عالیات و بخصوص پرواز های جده به گرگان و گرگان به جده لغو شدند، این اتفاق نیز در حالی بود که بسیاری از مسافران حتی به فرودگاه عزیمت کرده بودند و خود را آماده مناسک حج کرده بودند.

بارش شدید برف در ارتفاعات کوهستانی درازنو، توسکستان، شاهکوه، دهنه محمدآباد، اولنگ، دوزین، قلعه‎قافه، گردنه‎چناران، گلیداغ، جنگل گلستان و خوش‎ییلاق از ساعت شش صبح روز جمعه هفته گذشته شروع شد و ارتفاع برف در این مناطق نیز 20 الی 30 سانتیمتر گزارش شد.

به گفته کارشناس راه و شهرسازی استان گلستان تمام اکیپ‎های برفروبی ادارات راه و شهرسازی شهرستان‎های تابعه با به کارگیری ماشین‎آلات سنگین و نیمه‎سنگین شامل گریدر، لودر و ماشین‎آلات سواری مجهز به چراغ گردان و بی‎سیم از همان ساعات اولیه شروع بارش در حال انجام عملیات برفروبی و پاشیدن نمک و شن در سطح آسفالت راه‎های استان بودند.

با توجه به اینکه سرما در گلستان بیشتر مشهود بود در واقع دمای هوای گلستان نسبت به دیگر استان‎های شمالی از درجه حرارت پایین تری برخوردار بود و به دلیل حاکم شدن فشار جوی به میزان یک هزار و 42 درجه ،این مقدار فشار تاکنون، بی‎نظیر بوده است.

این درحالی است که به دلیل استقرار استان روی خط صفر، فشار هوا در استان همیشه بین 970 تا یک هزار و 110 درجه نوسان دارد و همین موضوع موجب شده تا با وجود مساعد بودن هوای استان برای بارش سنگین باران، چنین اتفاقی برای استان روی ندهد.

بیش از 600 نفر در این چند روزه دچار حادثه شدند

بر اساس اعلام ستاد بحران استان گلستان در تغییرات جوی که در این چند روزه رخ داده بود بیش از 600 نفر از افراد دچار حادثه شده بودند و همچنین برای ایمنی راه های استان بیش از 400 تن نمک در جاده های استان پاشیده شد تا مسیر های برفی استان بازگشایی شوند.

همچنین بر اساس اعلام اداره کل جمعیت هلال احمر استان در طی این چند روزه حدود 300 مورد رها سازی و بستن زنجیر چرخ برای خودرو ها انجام شد و همچنین 110 نفر نیز در مناطق کوهستانی و جاده ها اسکان داده شدند.

در این ارتباط مدیر عامل جمعیت هلال احر استان گلستان از استقرار 25 پایگاه امدادی زمستانه خبر داد و گفت: 76 تیم نیز در طی این سه روز برای نجات هم استانیها به مراکز مختلف استان اعزام شده بودند.

مجتبی اکبری بیان کرد: 67 خودروی نجات، حدود 600 نفر از مردم و مسافران را نجات دهند.

یکی از دیگر مشکلاتی که در این چند روزه بر اثر سرما مردم گلستان به آن گرفتار بودند ترکیدگی کنتورهای آب بود که در این چند روزه بر اثر شدت سرما و پایین آمدن درجه حرارت دما بیش از 300 کنتور آب در استان شکسته شد.

مشکل قطعی گاز در بخش های خانگی نداشتیم

آخرین سرمای شدید استان سال 86 بود که به دلیل کاهش دما و برخی مشکلات قطعی گاز در بسیاری از مناطق استان و کشور اتفاق افتاد و خوشبختانه امسال با در نظر گرفتن تدابیر لازم و با خارج شدن سی ان جی ها از مدار گاز رسانی در کنار قطعی گاز برخی صنایع بزرگ علی رغم افزایش مصرف قطعی گاز در استان ایجاد نشد.

چندی پیش رمضانعلی سنگدوینی مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان با بیان این که بیشترین مصرف گاز در استان برای مشترکین خانگی است از قطعی گاز کارخانه سیمان و نیروگاه علی آبادکتول خبرداده بود.



برف شدید وضعیت راه ها را از حالت عادی خارج کرد

در این چند روزه وضعیت راه های گلستان به طوری بود که رئیس پلیس راه استان گلستان وضعیت راه ها را ویژه اعلام کرد و استفاده از زنجیر چرخ بخصوص در محورهای کوهستانی را الزامی دانست.

علیرضا قدمی با بیان این که در محورهای کوهستانی توسکستان و خوش ییلاق بارش برف و بوران شدید است درباره لغزندگی سایر جاده های استان به رانندگان هشدار داد.

به نظر می رسد آمادگی مدیریت بحران استان برای مقابله با خطرات احتمالی باعث شد تا خاطره تلخ سال 86 برای مسئولان هم استانی ها تکرار نشود.

در شرایطی که وضعیت استان های همجوار بعلت بارش شدید برف و یخبندان بحرانی اعلام شده و خسارت های زیادی را به زیرساخت های آنجا وارد کرده مدیران استان ما توانستند مانع از تلخ شدن برف بازی کودکان و شادی خانواده ها از بارش برف شوند.

گرچه ذکر این موضوع ضرورتی است که علی رغم سرمای گلستان میزان بارش برف در استان کمتر از استان های مجاور بوده است.