یکسان در نظر گرفتن چگالی گاز برای مناطق کوهستانی عادلانه نیست

اسماعیل امیری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکل جایگاه داران آذربایجان شرقی اظهار داشت: چگالی گاز در فصل های مختلف سال و نوع گاز فرق می کند اما چگالی گازی مناطق کوهستانی با دیگر استان ها یکسان در نظر گرفته می شود که چنین رویکردی عادلانه نیست.

وی اضافه کرد: نزدیک به 40 ماه است که از قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد ولی متاسفانه درصدی به کارمرزد جایگاه داران اضافه نشده است و این امر باعث شده است که برخی از جایگاه داران نتواند جایگاه خود را اداره کنند.

رئیس انجمن صنفی كارفرمایی جایگاه های سی ان جی آذربایجان شرقی با بیان اینکه جایگاه داران استان با کسری مواجه هستند اظهار داشت: جایگاه داران استان به علت برخی از مشکلات با کسری مواجه هستند و کسری در جایگاه ها جبران ناپذیر است.

وی ادامه داد: جایگاه داران حدود چهار سال است که با کسری مواجه هستند اما متاسفانه تاکنون بر این امر رسیدگی نشده است.

امیری کسری را یکی از عوامل تعطیل کردن جایگاه داران عنوان کرد و گفت: جایگاه داران به علت کسری نمی توانند بدهی های خود را پرداخت کنند و این امر باعث افزایش بدهی آنها در نتیجه تعطیل شدن جایگاه ها منجر خواهد شد.