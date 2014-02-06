« خورشید در جنگل بامبولا » در اهواز به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی استقبال بی نظیر و با شکوه مردم از نمایش « خورشید در جنگل بامبولا » در سال 89 این نمایش بار دیگر بر روی صحنه تاتر در اهواز به نمایش در می آید.

گروه تاتر آیین مردم این نمایش را با ترکیبی جدید و بهره گیری از توانایی هنرمندان با تجربه به روی صحنه خواهد برد.

این نمایش با موضوع « همدلی » و به صورت شاد و موزیکال تولید شده که در چندین نوبت به اجرا در می آید.

نمایش فوق برای استفاده کودکان و نوجوانان آماده شده که از هم اکنون رزرو اجراهای اختصاصی آن ویژه مدارس و مهدکودکها آغاز شده است.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان و مکان و روند اجرای آن و همچنین جهت رزرو بلیط با شماره همراه 09376005514 تماس بگیرند.

گروه تاتر آیین مردم به سرپرستی و کارگردانی مصطفی بوعذار بیشترین حجم شرکت در جشنواره های برون استانی را در کارنامه خود دارد.

این گروه همچنین با یک نمایش خیابانی چندین اجرا نیز در سی و دومین جشنواره بین المللی تاتر فجر داشته است.