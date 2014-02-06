ارسال مواد غذایی برای برف زدگان مازندران از محل موقوفه تاج ماه خانم همدان

حجت الاسلام حسین قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال یک دستگاه کامیون حاوی مواد غذایی برای کمک به مردم برف زده استان مازندران از محل موقوفه تاج ماه خانم همدان خبر داد و اظهار داشت: در پی بارش سنگین برف در استان مازندران مردم این استان دچار مشکل شدند.

حجت الاسلام قبادی با بیان اینکه بارش برف سنگین موجب غافلگیری و در نتیجه کمبود مواد غذایی و بحران در شمال کشور شد، عنوان کرد: این محموله با توجه به نیاز مردم به مواد عذایی و باهمکاری استانداری همدان و هلال احمر و به همت اوقاف و امور خیریه استان ارسال شد.

وی با بیان اینکه وظیفه انسانی و نوع دوستی می طلبد که در این شرایط بحرانی به هموطنان برف زده در استان مازندران کمک شود، ابراز داشت: ارزش ریالی محموله ارسال شده 67 میلیون و 910 هزار ریال است که از محل موقوفه تاج ماه خانم تهیه شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه موقوفه تاج ماه خانم در سال 36 با نیت خیرات و مبرات وقف شده است، ادامه داد: دو باب منزل مسکونی در همدان، سه دانگ روستای شورین همدان و روستا های مسجدین سفلی و اولیا از جمله موقوفات تاج ماه خانم است.

حجت الاسلام قبادی با بیان اینکه محموله مواد غذایی ارسال شده به مازندران شامل 14 هزار و 220 قرص نان است، بیان کرد: 400 بسته آب معدنی و سه هزار کنسرو از انواع گوناگون نیز با این کامیون به استان مازندران ارسال شده است.

وی با بیان اینکه کامیون حاوی مواد غذایی شب گذشته بارگیری و صبح امروز اعزام شد، بیان کرد: ماشین از سوی هلال احرم اعزام و هماهنگی های لازم با فرمانداری تنکابن انجام شده و پس از رسیدن محموله به استان مازندران فرمانداری آن را تحویل خواهد گرفت.