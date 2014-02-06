100 دستگاه تاکسی بیسیم در زنجان به سیستم جي پي اس مجهز می شوند

مشهود میرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: فاز اول نصب جي پي اس بر روی تاکسی بیسیم ها 19 بهمن ماه افتتاح خواهد شد.

وی اظهار داشت: سامانه سیستم هوشمند ناوگان تاکسیرانی مهمترین بخش کار است و در این راستا شهرداری زنجان بر نصب این سیستم توجه ویژه ای دارد.

مدیر عامل تاکسیرانی شهرداری زنجان، مزیت های نصب سیستم هوشمند را رد یابی و ره یابی راحتر، خدمات رسانی سریع به مردم،قابل رویت بودن ، رعایت عدالت هم برای مسافر و هم برای راننده می باشد.

میرابی تاکید کرد: با نصب این سیستم روی این تاکسی بیسیم ها مکان و تردد تاکسی ها را نشان می دهد که در کدام منطقه قرار دارند و محلی که در آن تردد دارندرا به صورت آن لاین نشان می دهد.

وی افزود: کلیه شهوندان می توانند کارت شتاب برای این سیستم را از طریق شهرداری تهیه کنند و این کارت شتاب همانند کارت شتاب بانکی است.

مدیر عامل تاکسیرانی شهرداری زنجان یادآورشد:در فاز اول برای 100 دستگاه این سیستم نصب می شود و در فازهای بعدی هم تاکسی های استان در مصوب هستند که همه تاکسی ها به این سیستم مجهز شوند.

میرابی گفت: در مجموع برای نصب ااین سیستم روی تاکسی بیسیم ها 8 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: در راستای خدمات دهی بهتر به مسافران آموزش های لازم حین نصب سیستم های جی پی اس روی تاکسی ها آموزش لازم هم به رانندگان داده شده است.

میرابی یادآورشد: در سالهای آتی هم آموزش های لازم به رانندگان داده خواهد شد و کلیه تاکسی ها به این سیستم مجهز می شوند.