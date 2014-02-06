مدیریت ارس به آذربایجان غربی پس داده شود/ تکمیل فرودگاه از فرودین 93

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فروزان در جریان بازدید خبرنگاران از منطقه آزاد تجاری طی نشست خبری منطقه آزاد ماکو را یکی از مستعدترین مناطق برای توسعه توریسم و گردشگری دانست و افزود: این منطقه حتی قابلیت رقابت با بهترین مناطق گردشگری دنیا را دارد؛ به تازگی سرمایه گذاری درخواست احداث هتلی 5 ستاره را در منطقه کرده که عملیات اجرایی آن در آینده آغاز می شود.

وی واگذاری مدیریت سد ارس به آذربایجان شرقی به رغم قرار گرفتن آن در آذربایجان غربی را ظلمی در حق مردم استان و منطقه دانست و اظهار داشت: در سد ارس ساختمانی متروکه اما با معماری مناسب وجود دارد که ما حاضریم این بنا را بگریم و اقدام به ساخت مجتمعی گردشگری کنیم؛ همچنین در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم مدیریت این سد را بار دیگر به خود آذربایجان غربی بازگردانیم.

وی با اشاره به اینکه اجرای پروژه های مختلفی طی روزها و ماه های آینده در منطقه آزاد ماکو کلید می خورد، اعلام کرد: شماره گذاری خودروها، آغاز ساخت فرودگاه ماکو، آغاز اجرای آزادراه بازرگان- تبریز، ساخت پارکینگ تریلی های متردد از مرز بازرگان مهمترین طرح ها و پروژه هایی هستند که طی روزها و ماه های پیش رو اجرای آنها آغاز می شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو با اشاره به تصویب اساسنامه سازمان منطقه آزاد ماکو در سال 89 و آغاز رسمی فعالیت آن از سال 90، گفت: منطقه آزاد ماکو به عنوان هفتمین منطقه آزاد کشور فعالیت خود را شروع کرد و با توجه به ویژگی های آن، انتظار می رود بتواند به سرعت توسعه یابد.

فروزان با بیان اینکه در ترکیه 21 منطقه آزاد وجود دارد اما تعداد این مناطق در ایران 7 مورد است، افزود: با این وجود منطقه آزاد ماکو دارای ویژگی هایی چون شاهراه ایرانی به اروپا، هم مرزی با یک کشور دوست، نزدیکی مرز با نخجوان و تا حدودی ارمنستان مهمترین ویژگی منطقه آزاد ماکو است که می تواند نسبت به سایر مناطق شاه کلیدی برای تسریع رشد آن باشد.

استارت ایجاد زیرساخت های حمل و نقلی زده می شود

وی اشکال وارد بر ایجاد مناطق آزاد در دوره های گذشته را تصویب ایجاد این مناطق قبل از فراهم شدن زیرساخت ها خواند و اضافه کرد: شاهدیم ابتدا مصوبه منطقه آزاد ماکو به تصویب رسیده و سپس برای ایجاد زیرساخت ها اقدام شده است؛ امروز منطقه آزاد ماکو با وجود تمامی محاسن و پتانسیل هایی که برای توسعه دارد، از مهمترین شاخص توسعه یعنی فراهم بودن زیرساخت های حمل و نقلی استاندارد بی بهره است به طوری که هیچ منطقه آزادی نمی تواند با جاده ای به عرض 10 متر توسعه یابد.

وی یکی از مهمترین الویت های منطقه آزاد ماکو را فراهم کردن زیرساخت های حملی و نقلی استاندارد با قابلیت بهره برداری سریع، ایمن و ارزان اعلام و عنوان کرد: در همین زمینه تکمیل فرودگاه ماکو که احداث آن در اوایل دهه 70 همزمان با فرودگاه خوی آغاز و ساخت باند آن تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی ادامه یافت و همچنین ساخت آزادراه بازرگان- تبریز با همکاری یک شرکت چینی که اخیرا تفاهم نامه اجرای آن به صورت مشترک به امضای استانداران آذربایجان غربی، شرقی و شرکت چینی سینیک رسید، در آینده نزدیک آغاز می شود.

آغاز تکمیل فرودگاه ماکو از فروردین 93

وی در مورد زمان بهره برداری از فرودگاه ماکو یادآور شد: ساخت باند فرودگاه ماکو از فروردین سال 93 آغاز می شود؛ برای تکمیل فرودگاه ماکو زمان بندی نشده اما در برنامه داریم تا با شروع عملیات اجرایی آن از ابتدای فروردین ماه سال آینده، طی 8 ماه پس از آن، باند این فرودگاه را آماده بهره برداری کنیم.

فروزان در ادامه یکی دیگر از الویت های مهم منطقه آزاد ماکو را جذب سرمایه گذاری دانست و ادامه داد: در این رابطه ترغیب سرمایه دارانی که در حال حاضر خارج از استان سرمایه گذاری کرده اند برای حضور در ماکو است؛ جذب سرمایه گذاری خارجی نیز یکی دیگر از اهداف بلندمدت ما در این منطقه خواهد بود.

وی واگذاری زمین به سرمایه گذاران، مشارکت با سرمایه گذاران در ساخت واحدهای صنعتی و معافیت مالیاتی 20 ساله، ورود مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات واحدهای صنعتی و تولیدی بدون پرداخت عوارض گمرکی، امکان ثبت شرکت با صددرصد سهام خارجی، تضمین کامل سرمایه های خارجی توسط دوت از طریق قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، ارائه خدمات پولی، بانکی و بیمه از سوی بانک ها و بیمه ها و وجود نیروی کار با هزینه پایین را از جمله تسهیلاتی عنوان کرد که از سوی منطقه آزاد ماکو در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه آذربایجان غربی در 3 دهه گذشته با توجه به رخدادهایی مثل جنگ که از ابتدای انقلاب اسلامی در منطقه اتفاق افتاد، فرصت رشد و توسعه در حوزه صنعتی را نداشته و نسبت به سایر استان ها از این جهت با عقب ماندگی مواجه است، ابراز کرد: برای رفع این عقب ماندگی ها، بدنبال ایجاد واحدهای صنعتی در منطقه ماکو هستیم که با توجه به پتانسیل های طبیعی موجود در زمینه های صنعتی و معدنی می توان به این مهم دست یافت چنان که به تازگی شرکت «امید» برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت منطقه اعلام آمادگی کرده است.

فراهم بودن زمینه ها برای توسعه منطقه آزاد ماکو

فروزان ادامه داد: در این مدت استاندار سابق با توجه به عدم آشنایی با ظرفیت های موجود در منطقه آزاد ماکو، هیچگونه کمکی به مدیرعامل اسبق آن نکرد با این حال آقای علیزاده مدیر عمل اسبق منطقه تمام تلاش خود را برای فراهم کردن امکانات اولیه برای فعالیت منطقه آزاد ماکو انجام داد اما امروز با توجه به آشنایی کامل استاندار آذربایجان غربی با منطقه آزاد ماکو، هر هفته جلسه ای در این زمینه برای بررسی طرح ها و برنامه های آن با یکدیگر داریم که این باعث تسریع روند اجرای کارها شده است.

وی گفت: معتقدم نباید مدیریت کنونی با مدیریت گذشته قیاس کرد چرا که امروز شرایطی که برای ما فراهم است برای مدیرعامل اسبق فراهم نبود و هیچ کمکی به وی نمی شد اما هماهنگی کامل با استاندار آذربایجان غربی و همچنین نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مزیت هایی است که امروز در اختیار ما قرار دارد.

وی اعلام کرد: بدون فروش زمین، درآمد سازمان منطقه آزد ماکو سالانه 70تا 80 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما تاکنون 10 درصد این میزان هم تحقق نیافته و عمده درآمدهای حاصل شده نیز از گمرکات بوده است اما خوشبختانه درآمدهای سازمان در حال حاضر به شدت روبه رو رشد است و امیدوارم با فراهم شدن زیرساخت های حمل و نقلی و سرمایه گذاری ها در آینده این روند تزایدی درآمدهای سازمان با سرعت بیشتری افزایش داشته باشد.

سازمان منطقه آزاد ماکو نیازمند افزایش پرسنل کاری

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در بخشی دیگر از این نشست، با اشاره به پرسنل 90 نفری منطقه آزاد ماکو در مقابل تعداد 850 نفری پرسنل ارس و 1300 نفری چابهار، اعلام کرد: از تعداد نیروهای سازمان منطقه آزاد ماکو 20 درصد فوق لیسانس، 52 درصد لیسانس، 10 درصد فوق دیپلم و مابقی زیر دیپلم هستند؛ همچنین از کل تعداد پرسنل این منطقه، 91 درصد آنها بومی هستند.

وی یادآور شد: 3400 نفر تاکنون درخواست شغل از منطقه آزاد ماکو داشته اند که این موضوع تبدیل به یکی از بزرگترین دغدغه های ما شده است اما در نظر داشته باشید، اگر منطقه آزاد ماکو با تمام ظرفیت خود فعالیت کند، ظرفیت اشتغال زایی برای 90 هزار نفر را دارد که این مساله می تواند به طور چشمگیری از میزان بیکاری استان بکاهد ولی لازمه رسیدن به این مهم، همکاری و همیاری تمامی مسئولان و نمایندگان استان است.

شماره گذاری خودروها از اول اسفندماه

فروزان همچنین از تلاش برای شماره گذاری خودروهای منطقه آزاد ماکو طی روزهای آتی و به احتمال زیاد از 21 بهمن خبر داد و افزود: در کنار این موضوع ایجاد محلی برای پارک تریلی های متردد از مرز بازرگان هستیم که جانمایی آن انجام شده و از اول اسفندماه عملیات اجرای آن آغاز می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزد ماکو الگوی این سازمان برای رشد و توسعه را منطقه آزاد تجاری شانگهای چین اعلام و گفت: شانگهای منطقه ای بندری است که از ظرفیت موجود، بیشترین بهره لازم را می برد و شما می توانید هر روز شاهد پیشرفت آن باشید؛ منطقه آزاد ماکو نیز با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک خود در حد یک بندر خشکی عمل کند.

وی همچنین از تلاش برای راه اندازی رادیو ویژه منطقه آزاد ماکو در آینده نزدیک و نیز برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در منطقه آزاد ماکو در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.