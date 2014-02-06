محمدحسین شجاع فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نكته مهم در مورد برگزاري رقابت‌هاي وزنه‌برداري جام فجر قم در روز جمعه هجدهم بهمن ماه به میزبانی سالن شهید رواقی مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم اين است كه اين مسابقات با يك كيلوگرم ارفاق وزن برگزار مي‌شود و ارائه كارت بيمه ورزشي براي تمام‌ شركت‌كنندگان و شناسنامه براي وزنه‌برداران تمام رده‌هاي سني الزامي است.

دبير هيئت وزنه‌برداري استان قم تاكيد كرد: در پايان رقابت‌هاي وزنه‌برداري گراميداشت سالگرد پيروزي فجر كه با عنوان جام فجر برگزار مي‌شود، به افراد برتر اوزان و رده‌هاي سني مختلف با حضور مسئولان ورزش استان مدال و حكم قهرماني اهدا مي‌شود.

وي تصریح کرد: در قم نيروهاي مستعدي در رده‌هاي سني مختلف در رشته وزنه‌برداري فعاليت مي‌كنند و تمام تلاش مجموعه هيئت وزنه‌برداري استان قم نيز بر اين است كه بتوانيم همانند گذشته چهره‌هاي موفقي را به پيكارهاي مختلف قهرماني كشور اعزام کنیم.

بهنام‌فرد اظهار داشت: از سوي ديگر يكي از اهداف مهم ما تدارك مناسب و ايجاد شرايط مطلوب براي حضور در پيكارهاي ليگ وزنه‌برداري كشور است كه البته اين مهم را در دستور كار داريم به شرط اينكه امكانات و نيازهاي آن را نيز فراهم كنيم.

وی بیان کرد: این مسابقات به صورت آزاد برگزار می شود و بر همین اساس رده بندی تیمی محاسبه نخواهد شد، ضمن اینکه وزن کشی این دوره از پیکارها از ساعت 11 تا 13 روز جمعه هجدهم بهمن ماه انجام می پذیرد و بعد از آن پیکارها آغاز خواهد شد.

دبیر هیئت وزنه برداری استان قم ابراز داشت: تمامی مربیان تیم های شرکت کننده می بایست اسامی نفرات خود را قبل از وزن کشی به مسئولان برگزاری مسابقات ارائه کنند و داشتن اصل شناسنامه، کارت بیمه ورزشی، کارت ملی و معرفی نامه از باشگاه مربوطه به هنگام اعلام آمادگی برای حضور در مسابقات الزامی است.

وی در پایان تاکید کرد: در مجموع این رقابت ها را در 12 وزن رده سنی نونهالان، 8 وزن رده سنی نوجوانان و 8 وزن رده سنی جوانان برگزار می کنیم و سرانجام به برترین ها یعنی نفرات اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.

وزنه برداران مجاز به شرکت در مسابقات رده سنی نونهالان: متولدین سال های 1378 تا 1381

اوزان رده سنی نونهالان: 45، 50، 55، 60، 65، 70، 75، 80، 85، 90، 95 و به اضافه 95 کیلوگرم

وزنه برداران مجاز به شرکت در مسابقات رده سنی نوجوانان: متولد سال های 1375 تا 1377

اوزان رده سنی نوجوانان: 50، 56، 62، 69، 77، 85، 94 و به اضافه 94 کیلوگرم

وزنه برداران مجاز به شرکت در مسابقات رده سنی جوانان: متولدین سال های 1372 تا 1374

اوزان رده سنی جوانان: 56، 62، 69، 77، 85، 94، 105 و به اضافه 105 کیلوگرم

