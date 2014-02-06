پرواز سی و دومین سیمرغ بر فراز آسمان مشهد/ آغاز بخش سودای سیمرغ با استقبال بی نظیر مردم

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تمام مشکلات و کمبود اعتبارات سی و دومین جشنواره فیلم فجر در مشهد با اکران بخش مستند از دوازدهم بهمن و هم زمان با آغاز دهه فجر آغاز شد و سی مرغ بلورین بر فراز مشهد به پرواز در آمد.

جشنواره فیلم فجر مشهد که با اکران و نقد مستند های جشنواره آغاز شده بود از همان روز اول با استقبال مردم مواجه شد ولی استقبال مردم مشهد بخش سودای سیمرغ و اکران "چ مثل چمران" در تمام کشور بی نظیر بود.

استقبال از فیلم های مستند جشنواره در مشهد

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی می گوید: استقبال از فیلم های مستند در مشهد از همه شهرهای ایران بیشتر است و این موضوع علاقه مردم مشهد را به سینمای مستند نشان می دهد.

حمید طباطبائی همچنین به جایگاه سینمای مستند اشاره کرده و می افزاید: تاثیر سینمای مستند را هیچ هنر دیگری ندارد، حتی در زمان جنگ فیلم های روایت فتح نقش بی بدیلی را برای تشویق رزمندگان برای حضور در جبهه های جنگ بازی می کرد.

وی ادامه می دهد: فیلم های مستند تاثیر بسیار زیادی بر روی مخاطبین دارد و حتی امروزه آگهی های تبلیغاتی به سمت ساخت مستند گونه می روند.

مستند"برای گونگادین بهشت نیست" برنده‌ بخش بهترین مستند پرتره

در روز اول بخش مستند"برای گونگادین بهشت نیست" اکران شد، این مستند که اثر غلامرضا نعمت پور است به دنبال اثبات هویت ایرانی و لرستانی شخصیتی به نام گونگادین یا همان علی میر دریکوند است که پس از یک سال و نیم پژوهش ساخته شده است.

این فیلم در جشنواره سینما حقیقت در سه بخش بهترین پژوهش، بهترین مستند پرتره و بهترین فیلم مستند بلند، نامزد دریافت جایزه شده و توانسته برنده‌ بخش بهترین مستند پرتره شود.

همچنین این فیلم برنده جایزه بهترین تحقیق و پژوهش در جشنواره‌ منطقه‌ای سینمای جوان٬ پذیرفته شده در جشنواره‌های رشد، مستقل خورشید، تورنتو کانادا و فیلم‌های ایرانی آمریکا شده است.

پس از اکران جلسه نقد و بررسی با حضور منتقدین و عوامل فیلم در فرهنگسرای رسانه مشهد انجام شد.

در بخشی از این جلسه نقد و بررسی، امیر اطهر سهیلی کارگردان جوان مشهدی و منتقد گفت:این فیلم نامزد بهترین پژوهش شده است و از سوژه بسیار جذابی برخوردار بود، اما کارگردانی، صدابرداری و فیلمبرداری به شدت مشکل داشت.

وی عنوان می کند: "برای گونگادین بهشت نیست" مانند پازلی است که کارگردان سعی داشته اجزای آن را درست سر جای خود قرار دهد تا به دین وسیله هویت شخصیت مورد نظر را بازسازی کند اما وی در این امر موفق عمل نکرده است و از شایعه هایی نظیر نامزد نوبل ادبی بودن کتاب به راحتی رد شده و در عوض وصله هایی کم اهمیت از جمله ارث و شکایت از وکیل به فیلم چسبانده شده است.

ایده فیلم"برای گونگادین بهشت نیست" خلاقانه است

مدیر عامل کانون هنرمندان خراسان رضوی هم در خصوص این فیلم می گوید: ایده فیلم خلاقانه است، اما این مستند آلوده به پژوهش شده است و کارگردان نتوانسته با استفاده درست از تدوین کار خود را غربال کند.

وی کتاب نوشته شده توسط علی میر دریکوند شخصیت اصلی مستند " گونگادین بهشت نیست "را متاثر از اوضاع نابسامان سیاسی زمان او دانسته و می افزاید: علی شیفته دنیای دیگری شده و می خواسته به هر قیمت خودش را به غرب برساند اما سرخورده باز می گردد و جهنمی که وی در کتاب خود تصویر کرده برزخی است که خود نویسنده آن را ساخته است.

"لطفا بوق بزنید" نگاهی انسان دوستانه به وضعیت نامطلوب مردم میانمار دارد

مستند"لطفا بوق بزنید" ساخته رضا فرهمند در دومین روز بخش مستند جشنواره فیلم فجر در مشهد اکران،نقد و بررسی شد که با استقبال خوبی هم از سوی مخاطبین همراه شد.

این فیلم نگاهی انسان دوستانه و اعتراض آمیز به وضعیت نامطلوب مردم میانمار دارد و فرهمند این مستند را در هند و در اردوگاه آوارگان میانمار ساخته است

این مستند از دیدگاه کودکان موضوع را بررسی می کند و بدون قضاوت خاصی مخاطب را در شرایط و موقعیت این بحران انسانی قرار داده و سه فعال حقوق بشر را درگیر ماجرا می کند و آنها در معرض امتحانی سخت قرار می دهد.

مستند"لطفا بوق بزنید" دیدگاه کودکانه را دنبال کرده است

فرهمند در خصوص مستند خود می گوید: ما دو دیدگاه اصلی هویت و عدالت را در فیلم داشتیم که دیدگاه کودکانه را دنبال کرده و توانستیم بخشی از داستان را از دید کودکان روایت کنیم.

وی می افزاید: ساخت این فیلم از آن جهت که در خارج از ایران ساخته شد و یک ماه برای ساخت آن فرصت داشتیم سخت بود و از جهتی ما هیچ حمایت امنیتی در آن کشور نداشتیم.

فرهمند ابراز می کند: سه فرد خارجی در داستان وارد می شوند و ما هیچ ردپایی از ایران در مستند نمی گذاریم، در واقع ما اندیشه یک ایرانی را از طریق گفتار سه فرد خارجی بیان می کنیم.، به طوری که آنها هیچ واکنشی را هم نسبت به این موضوع از خود نشان نمی دهند و به عقیده من این مهمترین موفقیت برای تیم ما بود.

استقبال از مستند "فیلم نا تمامی برای دخترم سمیه"

مستند "فیلم نا تمامی برای دخترم سمیه" به کارگردانی مرتضی پایه شناس از تهران در سومین روز از اکران فیلم های مستند جشنواره فیلم فجر در مشهد اکران شد که این فیلم هم مورد استقبال مخاطبین قرار گرفت.

این مستند داستان زندگی فردی را روایت می کند که دو فرزند خود را به اردوگاه منافقین می فرستد و بعد از آن سال ها برای بازگرداندن آنها تلاش می کند. به دلیل استقبال خوب و بالایی که از این مستند شد، این فیلم چهارشنبه هم با حضور کارگردان برای بار دوم اکران و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

" در پناه بلوط" مخاطب را با زیبایی ها و طبیعت بکر جنگل های ایلام آشنا می کند

روز چهارم جشنواره فیلم فجر مشهد، مستند " در پناه بلوط"مهدی نور محمدی در فرهنگسرای رسانه اکران و به نقد بررسی گذاشته شد.

این مستند از ایلام و از آثار بخش مستند سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجرو مربوط به حیات وحش ایران و غرب کشور است که مخاطب را با زیبایی ها و طبیعت بکر جنگل های ایلام و زندگی سنجاب ایرانی آشنا می کند.

نورمحمدی معتقد است که باید قدر زیبای‌ های سرزمینمان و موجودات ساکن در آن را بدانیم و برای حفظ این میراث گران‌ بها از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

در این مستند از زیر نویس استفاده شده که به ادامه داستان کمک می کند و کارگردان این اثر به جای راوی، ریسک استفاده از زیر نویس در کارش را پذیرفته و چون این اثر مربوط به حیات وحش است به جای استفاده از راوی و دیالوگ از این نوع متن استفاده شده است.

به عبارتی می توان گفت که یکی از مزیت های "در پناه بلوط "این بود که راوی را حذف و از زیر نویس استفاده شده و این کار باعث شده که این اثر از کلیشه های ایجاد شده توسط راوی که در اکثر مستند ها مرسوم شده گریخته و به سوی زیر نویس پیش برود.

استقبال از بخش سودای سیمرغ در مشهد

بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر مشهد هم از امروز و با اکران فیلم "چ مثل چمران" آغاز شد که صف های طولانی در جلوی سینما هویزه مشهد نشان از استقبال بی نظیر مشهدی ها از این جشنواره است.

به گفته مسئولان برگزاری جشنواره تمامی بلیت های این فیلم تا شب به فروش رفته است، این فیلم تاشب و ساعت 22 سه بار اکران می شود.

بعد از این فیلم، فیلم "ملبورن" اکران می شود.

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گزارش : ملیحه زرین پور