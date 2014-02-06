جشن بزرگ کارگری در پیشوا برگزار شد/ کارگران نمونه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه عباس ملکوتی خواه در جشن بزرگ کارگری در پیشوا با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: وحدت مردم در کنار ایمان و توکل مردم به خداوند و رهبری امام راحل، از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بوده و همین عامل نیز در حفظ و بقای آن در طول 35 سال گذشته نقش تعیین کننده داشته است.



فرماندار پیشوا با اشاره به دستاوردهای انقلاب، نقش و جایگاه مردم در پیروزی انقلاب اسلامی را یادآور شد و افزود: مردم ایران با وحدت و همدلی مقابل ظلم و زور ایستادگی کردند و با هدایتهای رهبر کبیر انقلاب، نعمت جمهوری اسلامی را برای ایران به ارمغان آوردند.



وی ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بدون شک معجزه ای الهی بود که به دست معجزه گر مردی از سلاله پاک رسول خدا (ص)، به انجام رسید و چشم امید مظلومان و مستضعفان جهان را به خود خیره ساخت و اکنون که در مقطع خاصی از تاریخ تحولات جهان و هم چنین، درموقعیت حساس و سرنوشت سازی از دوران انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم، مسئولیت ما ایجاب می کند تا واقعیت ها، ریشه ها و آثار گوناگون انقلاب را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بشناسیم تا با برنامه ریزی حساب شده ارکان انقلاب را تثبیت کنیم.



ملکوتی خواه اضافه کرد: در تاریخ بشریت سراغ نداریم که رهبری این چنین بر دلها حکومت کند و مردم وی را با این شوق استقبال و هنگام مرگ با آن شکوه و عظمت بدرقه کنند و پیروزی اسلام، شعارهای اسلامی، بیداری اسلامی در جهان و تحقق شعارهای انقلابی امام(ره) وسعت یافته است.

این مسئول با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران موجب بیداری اسلامی جوامع است، یادآور شد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران صدور و جهانی شدن آن و در نتیجه بیداری اسلامی در دنیا و منطقه است که ریشه در ماهیت انقلاب اسلامی دارد.



وی گفت: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در سال 57 به رهبری، امام خمینی (ره) توانستند بعد از سالها مبارزه با رژیم ستمشاهی پهلوی به پیروزی نائل آیند و با پیروزی مردم مومن ایران اسلامی در مقابل رژیم ظالم پهلوی بسیاری از معادلات دولت های استکباری به هم خورد و اتفاقی چنین بزرگ پیام آزادی را به دیگر مردم جهان رساند و برگزاری مراسمات دهه فجر فرصت مناسبی برای انتقال مفاهیم و رشادت های مبارزان انقلابی به جوانان است و برگزاری جشن های ایام الله دهه فجر راه مناسبی برای آشنایی نسل سوم و چهارم بعد از انقلاب است.



ملکوتی خواه افزود: این روزها، روزهایی ماندگار و فراموش ناشدنی در تاریخ ملت بزرگ ماست، روزهای پیروزی انقلاب اسلامی است، انقلابی که رساترین فریاد تاریخ، یعنی امام امت، آن را رهبری کرد و به فرجام رساند و برای حفظ آن، با تمام وجود تلاش کرد، انقلابی که مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و الهام گرفته از انقلاب سرخ عاشورای حسینی بود، که در آن عده ای قلیل، با اعتقادی وسیع و راسخ، نیروهای کفر و باطل را شکست دادند و چشم قدرتمندان را خیره ساختند.

وی گفت: امام(ره) كشور ما را آزاد كرد و یکه و تنها فریاد آزادی خواهی را در 15 خرداد سر داد و این فریاد پس از 15 سال در سال 57 به پیروزی رسید و به برکت انقلاب عزیز اسلامی امروز کشور ما ماهواره به فضا می فرستد، موشک های امروز ایران اسلامی لرزه به اندام دشمنان افکنده، این دشمنان جایگاه ایران را می دانند و به همین دلیل جرات حمله به این کشور را ندارند، این خود باوری را مدیون حرکت امام(ره) هستیم.



ملکوتی خواه در ادامه به نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: حضور گسترده کارگران در دفاع مقدس و هشت سال جنگ تحمیلی نشان دهنده روحیه دینی و انقلابی این قشر زحمت کش است که با خون خود این پیام را برای همیشه تاریخ به مردم و کارگران دادند که باید برای حفظ نظام اسلامی از بهترین سرمایه های خود گذشت و تنها شرط پیروزی در برابر دشمن پیروی از ولایت است.



وی ادامه داد: کارگران و کارفرمایان همانند سایر اقشار جامعه در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند که تلاش این کمیته آن است که در برنامه‌های دهه فجر نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی را تبیین کند.



این مسئول با بیان اینکه کارگران از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند که با تلاش و کوشش در راستای رشد و تعالی جامعه فعالیت می کنند، گفت: امروز با تلاش و جدیت کارگران، کشور به درجه ای از توسعه و پیشرفت رسیده که دشمن را به هراس انداخته است.

ملکوتی خواه اضافه کرد: توفیقات ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسيار چشمگير شده و با قبل از انقلاب قابل مقايسه نيست و همه بايد قدردان اين انقلاب باشند زیرا دشمنان ايران اسلامي همه تلاش خود را به کار گرفته اند تا به اين انقلاب ضربه وارد کنند که در اين راستا همه بايد هوشيار باشند و توطئه هاي دشمنان را خنثي سازند.



فرماندار پیشوا به حضور مستمر کارگران و تعاونگران در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: کارگران می توانند در تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده نقش موثری داشته باشند.



وی تأکید کرد: کشوري مي تواند ادعاي استقلال داشته باشد که مولد باشد و بی شک کليد تولید در دستان پرتوان کارگر می باشد و عرق کارگر ضمانت استقلال و امنيت کشور است.



لازم به ذکر است در پایان این مراسم از کارگران نمونه شهرستان تجلیل بعمل آمد.