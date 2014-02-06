اعلام حالت فوق العاده در نیویورک به خاطر شدت سرما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "اندرو کائومو" فرماندار نیویورک وضعیت این شهر را فوق العاده اعلام کرد. در پی ادامه توفان برف و سرمای شدید که به یخبندان و از کار افتادن قطارها، لغزندگی جاده و یخ زدگی مسیرهای ریلی شده، مقامات نیویورک از شهروندان خواستند در خانه های خود بمانند.

در همین حال توفان برف و سرما که از شب سه شنبه شیکاگو سومین شهر پرجمعیت آمریکا را در نوردیده موجب لغو شدن 280 پرواز و تاخیر در دست کم 50 پرواز دیگر شده است. گزارش ها حاکی است بارش برف در این منطقه به حدود 20 سانتیمتر رسیده است. یخ زدگی ریل ها همچنین به تعطیلی ایستگاه های قطار و مترو انجامیده است. به گفته مقامات سازمان هواشناسی شیکاگو سرما و بارش برف در این منطقه طی صد سال اخیر بی سابقه بوده است.