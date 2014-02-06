فعالیت اعتقادی بهائیت و مسیحت بر روی جوانان شاهین شهری

به گزارش خبرنگار مهر، علی ضامن مسعودی امروز در دومین جلسه فعالان فرهنگی شهرستان شاهین شهر و میمه در تالار شیخ بهایی، اظهار داشت: آغاز سال جدید تقارن پیدا کرده است با ایام فاطمیه (س) و در این مدت زمانی که تا فرا رسیدن سال جدید و ایام فاطمیه (س) فرصتی باقی است باید به گونه ای در شهر فرهنگسازی کنیم که هم مردم به مراسم سنتی خود یعنی نوروز برسند و هم به عزاداری خود در وصف حضرت فاطمه (س) بپردازند.

وی اضافه کرد: شهرداری شاهین شهر برای صرف هزینه برای مسائل فرهنگی در شهر آمادگی لازم را دارد.

عضو شورای اسلامی شاهین شهر با بیان اینکه نزدیک به سه میلیارد تومان بودجه برای سال آینده سازمان فرهنگی، رفاهی و تفریحی شاهین شهر پیش بینی شده است، بیان داشت: اگر فردی ایدهای جدید در مورد حل مسائل و معضلات فرهنگی در شهر داشته باشد به دلیل حساسیت موضوع حتی حاضریم از بودجه عمرانی شهرداری نیز در اختیار او قرار دهیم.

وی با بیان اینکه مسئولیت یکی از دو شعب شورای حل اختلاف خانواده در شاهین شهر را بر عهده دارم، ادامه داد: در هر روز حداکثر به هشت پرونده طلاق در این شعبه رسیدگی می کنیم که ماهیانه تنها نزدیک به 100 پرونده طلاق در این شعبه رسیدگی میشود و این آمار جدای از طلاق های توافقی است.

مسعودی با بیان اینکه بر روی پرونده های طلاق در شاهین شهر یک فعالیت تحقیقاتی شش ماهه جهت به دست آوردن علل و عوامل آن انجام داده ایم، اذعان داشت: ریشه حدود 93 درصد این پرونده ها مواد مخدر بوده است.

این مسئول تاکید داشت: سال گذشته و امسال برخی از نهادها مستقر در سطح شهر اعتباری در حدود 40 میلیون تومان را به عنوان فعالیت های قرآنی از شهرداری شاهین شهر دریافت کرده اند، اما تاکنون مشخص نشده است که این مراکز قرآنی چه فعالیت های مثمرثمری داشته اند.

عضو شورای اسلامی شاهین شهر همچنین اظهار داشت: بهائیت و مسیحیت با تمام ابزار و امکانات در حال فعالیت فرهنگی و اعتقادی بر روی جوانان این شهر است.

