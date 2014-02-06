تعامل مناسبی میان شرکت گاز و سی ان جی داران اهر وجود ندارد/ نارضایتی مردم از تعطیلی جایگاه های سوخت

رضا صدیقی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو جایگاه سوخت در شهرستان اهر تعطیل شده است اظهار داشت: در شهرستان اهر دو جایگاه تعطیل شده که یکی از جایگاه داران بخش خصوصی و دیگری شهرداری است که متاسفانه به علت افزایش بدهی به شرکت گاز تعطیل شده اند.

وی با تاکید بر اینکه باید زمان پرداخت بدهی جایگاه داران به شرکت گاز کوتاه تر شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه مدت زمان پرداخت جایگاه داران به شرکت گاز یک ماه است جایگاه داران نیز با تجمیع حقوق کلان نسبت به پرداخت بدهی خود به شرکت گاز اقدام نمی کنند.

وی از متولیان امر خواست تا برای حل مشکلات مردم در سوخت گیری اقدام کنند و امتیاز جایگاه هایی که بدهی خود را به شرکت گاز پرداخت نکرده اند واگذار شود.

صدیقی با اشاره به بدهی جایگاه شهرداری به شرکت گاز گفت: جایگاه سوختی که متولی آن شهرداری است 16 میلیارد ریال به شرکت گاز بدهی دارد.

وی بر حل مشکلات جایگاه های سوخت تاکید کرد و افزود: با رسیدگی و حل مشکلات جایگاه ها باید مشکلات مردم را در سوخت گیری حل کنیم.