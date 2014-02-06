پنج کوهنورد گمشده نوشهری نجات یافتند/ فعالیت هزار امدادگر در مناطق بحران زده

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد که در حادثه بحران برف در ارتفاعات نوشهر گمشده بودند توسط نیروهای امدادی نجات یافتند.

وی امدارسانی به بیش از 15 هزار نفر، خدمات رسانی به 250 مصدوم، رهاسازی هزار واحد مسکونی از حاصره برف، توزیع 250 هزار فرص نان، 57 هزار و 500 بطری آب معدنی و ... را از جمله اقدامات بیان کرد و گفت: این جمعیت با بتمام توان، یکی از سنگین ترین عملیات امدادی را در دستور کار قرار دارد.

مديرعامل جمعيت هلال احمر استان با اشاره به ورود تیم های امدادی از استانهای معین گفت: برای تسریع در روند امدادرسانی از روز گذشته چند تیم امدادی از استان های گلستان، تهران، البرز و سمنان نیز به کمک امدادگران این استان شتافتند.

وی یادآورشد: دو فروند بالگرد امدادی نیز در عملیات امداد و نجات مورد استفاده قرار می گیرد و تاکنون پنج تن دارو و مواد غذایی در منطقه بحران زده توزیع شده است.

ولی پور بیان داشت: همچنین در پنج روز گذشته هزار نیروی عملیاتی در قالب 157 تیم ،18دستگاه آمبولانس و 55دستگاه خودروي امدادي كمك دار در مناطق غرب مازندران به ارائه خدمات امدادی مشغول بوده اند.

وی همچنین با اشاره به ارسال محموله امدادی جمعیت سمنان به مناطق کولاک زده مازندران یادآورشد: این محموله ها از روز سه شنبه به استان ارسال شده است.