به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی زاده صبح پنجشنبه در نشست با ایثارگران بخش زلزله زده شنبه و طسوج ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر به ولایتمداری جامعه ایثارگری اشاره و اظهار داشت: حکومت ولایی دینی رابطه محبت آمیز با مردم دارد و مدیران بدانند که مردم ولی نعمتان آنها هستند.

وی افزود: فلسفه مردم سالاری دینی همین است که بحمد الله مسئولین نظام دارای این ویژگی مهم هستند و آن چیزی که شهدا را برتر کرد تنها خون دادن نیست بلکه راهی که آگاهانه انتخاب کردند آنها را الگو کرد.

حاجی زاده تصریح کرد: ویژگی جامعه ایثارگری ولایتمداری و ادامه راه ائمه اطهار بود و راهی که شهدای ما انتخاب کردند راه سرخ عاشورا وقیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بود که باعث شد شهدا و جانبازان به عنوان برترین الگوها در جامعه مطرح شوند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر خاطرنشان کرد: هدف از این نشست دیدار با جامعه ایثارگری به مناسبت دهه مبارک فجر و تجلیل از این قشر عظیم است.

دشمن هر روز در حال طراحی ترفند جدیدی علیه نظام است

فرماندار شهرستان دشتی نیز گفت: امروز عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی مرهون خون شهدا است وما هر چه داریم از برکت شهدا وامام شهدا است.

سید علی هاشمی افزود: دهه فجر یادآور روزهای سخت و شیرین و رشادت مردی‌های مردان غیوری است که جانانه در مقابل طاغوت ایستادگی کردند.

وی تصریح کرد: وظیفه همه ماست که این ایام را پاس بداریم و باشکوه تر از سال‌های قبل برگزار کنیم و دستاوردهای نظام را به ولی نعمتان خود انعکاس دهیم تا دشمن ناامید و مایوس شود.

هاشمی اضافه کرد: دشمن هر روز در حال طراحی ترفند جدیدی علیه نظام است و در این راه هرگز از پای نمی نشیند و بزرگترین آرزوی آنها این است که این نظام را پای درآورند.

در پایان به 38 نفر از ایثارگران بخش شنبه و طسوج هدایایی به عنوان ساماندهی مسکن ایثارگری به مبلغ 745 میلیون ریال اعطا و با اهدای لوح تقدیر از آنها تجلیل شد.

در آئینی با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر و فرماندار دشتی و جمعی از مسئولین، از 38 نفر ایثارگر بخش شنبه و طسوج تجلیل شد.

