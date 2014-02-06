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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۳

مطهری در گفتگو با مهر:

مسئولان اصفهان نباید محل "تیوپ سواری" را به نام "پیست اسکی" معرفی کنند

مسئولان اصفهان نباید محل "تیوپ سواری" را به نام "پیست اسکی" معرفی کنند

فریدونشهر - خبرگزاری مهر: نایب رییس بانوان هیات اسکی استان اصفهان گفت: پیست اسکی مکانی برای پرداختن به ورزش اسکی است و نباید هر مکانی را به عنوان پیست اسکی معرفی و تیوپ سواری را به اسم اسکی رواج داد.

وجیهه مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چند سال اخیر شبه ورزشی به نام تیوپ سواری در بین مردم رایج شده که متاسفانه با وجود مفرح و هیجانی بودن آن آسیب های بی شمار و بعضا جبران ناپذیری را به تیوپ سواران و به ویژه برای بانوانی که از آمادگی بدنی برخوردار نیستند وارد می کند.

وی ادامه داد: در برخی از سایت های خبری و مطبوعات مشاهده شده که مسئولان به ویژه در مناطق برف خیز استان مکان هایی را که افراد به تیوپ سواری می پردازند را به اسم پیست اسکی معرفی می کنند که این مسئله نباید ورزش اسکی را بد نام کند.

نایب رییس بانوان هیات اسکی استان اصفهان اظهار داشت: هیات اسکی استان اصفهان از تمام علاقمنمدان به تفریحات زمستانی درخواست دارد از پرداختن به تفریح بسیار خطرناک تیوپ سواری جدا خودداری کنند.
 

کد مطلب 2230525

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