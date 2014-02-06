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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

عباسی در گفتگو با مهر:

دلیران دشتی قهرمان لیگ یک والیبال کشور شد/ رقابت با ارومیه در پلی‌آف لیگ برتر

دلیران دشتی قهرمان لیگ یک والیبال کشور شد/ رقابت با ارومیه در پلی‌آف لیگ برتر

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی گفت: تیم والیبال دلیران دشتی با شکست تیم شکوفا صنعت پویا کرمان با اقتدار قهرمان مسابقات والیبال دسته یک کشور جام ولایت شد.

بهرام عباسی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته پایانی دور برگشت لیگ دسته یک کشور در حالی  برگزار شد که تیم دلیران دشتی  از قبل صعود خود را به مرحله پلی آف لیگ برتر قطعی کرده بود.

وی افزود: بازی روز گذشته این تیم مقابل تیم شکوفا صنعت پویا کرمان بود که در آن  بازی علی رغم اینکه نماینده شایسته استان مهمان بود توانست به برتری سه بر دو قهرمان این دوره از مسابقات شود.

عباسی ادامه داد: گیم اول با نتیجه 26 بر 24 به سود دلیران دشتی به پایان رسید ولی در گیم دوم  تیم کرمانی با حمایت تماشاگران خود موفق شد 25 بر 23 به پیروزی برسد.

وی اضافه کرد: در گیم سوم نیز تیم میزبان با نتیجه 25 بر 16  از سد مهمان خود گذشت اما با تغییرات صورت گرفته توسط مربی در تیم دلیران دشتی توانست گیم های چهارم و پنجم را با نتایخ  25 بر 22 و15بر11 به پیروزی برسید و با 36 امتیاز قهرمان این دوره ازبازی ها شود.

عباسی بیان کرد: چهارشنبه آینده اولین بازی این تیم مقابل تیم ارومیه در مرحله پلی آف خواهد بود که این بازی در شهر خورموج برگزار می شود که امیدواریم با حمایت تماشاگران خونگرم نماینده شایسته‌ای از دشتی روانه بازی‌های لیگ برتر کنیم.

کد مطلب 2230526

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