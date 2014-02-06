به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش شمسیپور صبح پنجشنبه در مراسم روز جهانی تالابها که توسط دانشآموزان استان قزوین با برگزاری ویژه برنامهای در مدرسه ریحانه نبی قزوین گرامی داشته شد، با اشاره به شعار امسال این روز جهانی که "تالابها و کشاورزی، همراهانی برای رشد و بالندگی" از سوی دبیرخانه کنوانسیون بینالمللی تالابها در رامسر اعلام شده است، اظهار داشت: حفظ و حراست از تمامی مواهب به امانت گذاشته شده محیط زیست یک وظیفه عمومی است که تالابها نیز جزئی از این منابع هستند.
وی در خصوص نقش و اهمیت تالابها بیان کرد: تالابها از جمله مولدترین محیطهای جهان انبوه گونههای پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزیستان، ماهیان و بیمهرگان هستند که با فراهم کردن آب و قابلیت زادآوری اولیه نقش مهمی در بقای گونههای بیشماری از گیاهان و جانوران ایفا میکنند.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: از بین 20 هزار گونه مختلف ماهی در سطح جهان، بیش از 40 درصد آنها در آبهای شیرین یعنی تالابها زندگی میکنند و همچنین تالابها ذخیره گاههای بسیار مهمی از مواد ژنتیکی گیاهی نیز محسوب میشوند.
شمسیپور ورود فاضلابها، تغییر کاربری و تبدیل به اراضی کشاورزی، تخلیه پسماند و زباله را از جمله مهمترین عوامل نابودی حیات تالابها ذکر کرد.
تالابها نام عمومی مکانهایی است که آب عامل اصلی تشکیل دهنده محیط زیست در آن به شمار میرود که از شاخصترین مواهب طبیعی نیز هستند تالابها انواع گوناگونی از زیستگاهها نظیر رودخانهها، دریاچهها، کرانههای ساحلی، جنگلهای حرا، لجن زارها و حتی آبسنگهای مرجانی هستند.
در پایان این مراسم به برگزیدگان مسابقه مقالهنویسی و نقاشی این مراسم با موضوع تالابها و حفظ محیط زیست هدایایی اهدا شد.
باغ های سنتی قزوین در کاهش آلودگی هوا نقش مهمی دارند
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: باغ های سنتی شهر قزوین نقش مهمی در کاهش آلودگی و تلطیف هوای این شهر دارند.
صدرالدین علیپور در دیدار با شهردار قزوین اظهارداشت: با توجه به تمرکز زیاد صنایع و آلاینده های دیگر در این استان وجود این باغ ها و فضای سبز تاثیر مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد.
وی افزود: قزوین بدلیل وجود باغ های سنتی نمونه یک شهر زیست محیطی است که احیا و حفظ و جلوگیری از تخریب این باغ ها به سلامت هوای این شهر کمک شایانی خواهد کرد.
علیپور ادامه داد: ساماندهی جایگاه پسماند محمدآباد که ظرفیت پذیرش پسماندهای اکثر شهرهای استان را دارد نقش بسزایی در بازیافت مواد زاید و حفظ محیط زیست استان خواهد داشت.
وی یادآورشد: همچنین بحث تفکیک زباله ها از مبداء که با قدرت و قوت از طرف سازمان مدیریت پسماند پیگیری می شود که این امر از دیگر اقدامات خوب شهرداری می باشد.
شهردار قزوین نیز در این دیدار به تفاهم نامه مجمع جهانی شهر اسلامی با سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: مجمع جهانی شهر اسلامی هر دو سال یکبار تشکیل می شود که این بار می خواهد رویکرد صحیح و درست به محیط زیست داشته باشد و به همین خاطر خواستار تفاهم با سازمان محیط زیست شد.
مسعود نصرتی، از تهیه اطلس جهانی شهر اسلامی خبر داد و گفت: اولین تفاهم نامه این مجمع جهانی با سازمان حفاظت محیط زیست کشور امضا می شود و این نشانگر رویکرد این مجمع اسلامی به محیط زیست است.
در این دیدار به همکاری های مشترک بین محیط زیست استان و شهرداری تاکید شد و دو طرف پیگیری طرح هایی مانند دهکده طبیعت بوستان باراجین، صندوق محیط زیست شهرداری و عضویت در مجامع بین الملی را خواستار شدند.
سعید برخورداری در این باره اظهارداشت: تاکنون 15 هزار قطعه عکس از خانواده های شهدای شهر شریفیه جمع آوری شده و در حال جمع آوری تمامی اطلاعات شهدا از جمله وصیت نامه های آنان هستیم.
دبیر کنگره شهدای شهر شریفیه تصریح کرد: 170 ساعت مصاحبه با رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، 120 ساعت گفتگو با خانواده های شهدای جنگ تحمیلی؛ ساخت مستند زندگی شهدا و تولید چند قطعه فیلم مستند ویدیویی 45 دقیقه ای از مهم ترین اقداماتی است که در جهت برگزاری کنگره شهدای شهر شریفیه اجرایی شده است.
وی بیان کرد: تهیه سوابق رزمندگان و شهدای انقلاب اسلامی؛ تهیه وصیت نامه و نامه های ارسالی شهدا به خانواده هایشان؛ تولید مستند والدین شهدا در مناطق عملیاتی جنوب وغرب کشور؛ برگزاری اردوی راهیان نور برای خانواده شهدا از مهم ترین برنامه هایی است که به طور مستمر اجرایی خواهد شد.
افتتاح یک شعبه بانک انصار در قزوین
یک شعبه بانک انصار در قزوین با ارائه خدمات ویژه ارزی و ریالی بهمناسبت دهه فجر افتتاح شد.
بانک انصار شعبه میدان عدل قزوین با حضور حجتالاسلام علی معبودی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین و سعید میربها فرماندار قزوین افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این شعبه بانک انصار با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال و در مساحتی به متراژ 250 متر فضای مفید و 100 متر زیرزمین آماده ارائه خدمت به مشتریان در قزوین است.
هفت باجه خدماترسانی در این بانک به مشتریان خدمات ارائه کرده و خدمات ویژه ارزی و ریالی نیز در ان ارائه میشود.
حجتالاسلام علی معبودی در این مراسم ضمن تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: بیتردید رفع وابستگی به بیگانگان از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین تصریح کرد: خدمترسانی به مردم نیز از ضرورتهای مسایلی است که مسئولان باید مد نظر قرار دهند.
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