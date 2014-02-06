به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش شمسی‌پور صبح پنجشنبه در مراسم روز جهانی تالاب‌ها که توسط دانش‌آموزان استان قزوین با برگزاری ویژه برنامه‌ای در مدرسه ریحانه نبی قزوین گرامی داشته شد، با اشاره به شعار امسال این روز جهانی که "تالاب‌ها و کشاورزی، همراهانی برای رشد و بالندگی" از سوی دبیرخانه کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها در رامسر اعلام شده است، اظهار داشت: حفظ و حراست از تمامی مواهب به امانت گذاشته شده محیط زیست یک وظیفه عمومی است که تالاب‌ها نیز جزئی از این منابع هستند.

وی در خصوص نقش و اهمیت تالاب‌ها بیان کرد: تالاب‌ها از جمله مولدترین محیط‌های جهان انبوه گونه‌های پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزیستان، ماهیان و بی‌مهرگان هستند که با فراهم کردن آب و قابلیت زادآوری اولیه نقش مهمی در بقای گونه‌های بیشماری از گیاهان و جانوران ایفا می‌کنند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: از بین 20 هزار گونه مختلف ماهی در سطح جهان، بیش از 40 درصد آنها در آب‌های شیرین یعنی تالاب‌ها زندگی می‌کنند و همچنین تالاب‌ها ذخیره گاه‌های بسیار مهمی از مواد ژنتیکی گیاهی نیز محسوب می‌شوند.

شمسی‌پور ورود فاضلاب‌ها، تغییر کاربری و تبدیل به اراضی کشاورزی، تخلیه پسماند و زباله را از جمله مهمترین عوامل نابودی حیات تالاب‌ها ذکر کرد.

تالاب‌ها نام عمومی مکان‌هایی است که آب عامل اصلی تشکیل دهنده محیط زیست در آن به شمار می‌رود که از شاخص‌ترین مواهب طبیعی نیز هستند تالاب‌ها انواع گوناگونی از زیستگاه‌ها نظیر رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، کرانه‌های ساحلی، جنگل‌های حرا، لجن زارها و حتی آبسنگ‌های مرجانی هستند.

در پایان این مراسم به برگزیدگان مسابقه مقاله‌نویسی و نقاشی این مراسم با موضوع تالاب‌ها و حفظ محیط زیست هدایایی اهدا شد.

باغ های سنتی قزوین در کاهش آلودگی هوا نقش مهمی دارند



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: باغ های سنتی شهر قزوین نقش مهمی در کاهش آلودگی و تلطیف هوای این شهر دارند.



صدرالدین علیپور در دیدار با شهردار قزوین اظهارداشت: با توجه به تمرکز زیاد صنایع و آلاینده های دیگر در این استان وجود این باغ ها و فضای سبز تاثیر مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد.



وی افزود: قزوین بدلیل وجود باغ های سنتی نمونه یک شهر زیست محیطی است که احیا و حفظ و جلوگیری از تخریب این باغ ها به سلامت هوای این شهر کمک شایانی خواهد کرد.



علیپور ادامه داد: ساماندهی جایگاه پسماند محمدآباد که ظرفیت پذیرش پسماندهای اکثر شهرهای استان را دارد نقش بسزایی در بازیافت مواد زاید و حفظ محیط زیست استان خواهد داشت.



وی یادآورشد: همچنین بحث تفکیک زباله ها از مبداء که با قدرت و قوت از طرف سازمان مدیریت پسماند پیگیری می شود که این امر از دیگر اقدامات خوب شهرداری می باشد.



شهردار قزوین نیز در این دیدار به تفاهم نامه مجمع جهانی شهر اسلامی با سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: مجمع جهانی شهر اسلامی هر دو سال یکبار تشکیل می شود که این بار می خواهد رویکرد صحیح و درست به محیط زیست داشته باشد و به همین خاطر خواستار تفاهم با سازمان محیط زیست شد.



مسعود نصرتی، از تهیه اطلس جهانی شهر اسلامی خبر داد و گفت: اولین تفاهم نامه این مجمع جهانی با سازمان حفاظت محیط زیست کشور امضا می شود و این نشانگر رویکرد این مجمع اسلامی به محیط زیست است.

در این دیدار به همکاری های مشترک بین محیط زیست استان و شهرداری تاکید شد و دو طرف پیگیری طرح هایی مانند دهکده طبیعت بوستان باراجین، صندوق محیط زیست شهرداری و عضویت در مجامع بین الملی را خواستار شدند.

15 هزار قطعه عکس از شهدای شریفیه جمع آوری شد

دبیر کنگره شهدای شهر شریفیه گفت: به منظور ثبت و ضبط آثار ارزشمند شهدا و برگزاری یادواره ها تاکنون 15 هزار قطعه عکس از شهدای شهر شریفیه و آثار آنها جمع آوری شده است.