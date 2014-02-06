آغاز مسابقات ليگ برتر واليبال نشسته بانوان كشور در مشهد

زهرا اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: يازدهمين دوره مسابقات باشگاه هاي واليبال نشسته بانوان كشور از صبح امروز با حضور پنج تيم از استان هاي خراسان رضوي، كرمان، لرستان، اصفهان، و همدان در مشهد آغاز شده است.

وي افزود: اين مسابقات طي امروز و فردا و در سالن مجموعه سعد آباد مشهد برگزار و تيم برتر به عنوان قهرمان واليبال نشسته بانوان كشور معرفي خواهد شد.

نائب رئيس بانوان هيئت جانبازان و معلولان خراسان رضوي همچنين از جا ماندن تيم استان گيلان از اين دوره از مسابقات خبر داد و اظهار كرد: تيم استان گيلان به رقم تلاشي كه كرد اما بهدليل سرما و بازندگي هاي اخير در ايناستان نتوانست خودش را به اين دوره از مسابقات برساند.

تيم هاي واليبال نشسته مشهد و لرستان، مشهد و همدان و همچنين همدان و اصفهان و كرمان و اصفهان امروز به مصاف يكديگر مي روند.