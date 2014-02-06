محدودیتهای ترافیکی خرم آباد در روز 22 بهمن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حشمت الله اسکینی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن اظهار داشت: به منظور تامین نظم و امنیت در راستای هرچه باشکوه برگزار کردن مراسم 22 بهمن و جلوگیری از هرگونه ترافیک، تسهیل رفت و آمد خودرو ها و رفاه شهروندان محدودیت های ترافیکی در سطح شهر خرم آباد اجرا می شود.

وی با بیان اینکه مراسم راهپیمایی 22 بهمن از میدان شهدا شروع شده و محل تجمع راهپیمایی کنندگان میدان 22 بهمن است، تصریح کرد: مسیر راهپیمایی از میدان شهدا - چهار راه فرهنگ - میدان شاپور خواست - میدان عدالت - پل انقلاب - تقاطع بیمارستان - خیابان انقلاب - میدان 22 بهمن است.

ممنوعیت تردد در برخی مسیرهای خرم آباد

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه تردد همه وسایل نقلیه از خیابان امام، حد فاصل 12 برجی به سمت چهار راه بانک - میدان شهدا - میدان شاپور خواست - پل انقلاب - تقاطع بیمارستان - خیابان انقلاب - میدان 22 بهمن به صورت رفت و برگشت ممنوع است، یادآور شد: همچنین تردد وسایل نقلیه از میدان استانداری به سمت تقاطع بانک ممنوع است.

سرهنگ اسکینی با بیان اینکه ورود از بلوار ولیعصر (عج) و ساحلی 22 بهمن به میدان 22 بهمن ممنوع است، تصریح کرد: عبور از پل دارایی زاده به سمت تقاطع فرهنگ نیز ممنوع است.

مسیرهای جایگزین برای تردد خودروها

وی در ادامه با اشاره به مسیرهای جایگزین گفت: شهروندان محترم می توانند برای تردد از بخش مرکزی شهر از خیابان امام به سمت 12 برجی - میدان آیت اله کمالوند - پل صفوی و میدان آزادی استفاده کنند.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: شهروندانی که قصد تردد از شمال به جنوب شهر را دارند باید از بلوار ولایت به سمت راست خیابان نگارستان هشتم گردش کرده و از ساحلی تپه شهدا - ساحلی جهادگران - میدان مادر - ساحلی پل انقلاب استفاده کنند.

سرهنگ اسکینی با بیان اینکه مسیر جایگزین دوم میدان 22 بهمن ورود از بلوار ولایت به میدان 22 بهمن از گلستان ششم به سمت 70 متری9 - بلوار شهید شفیع پور(60 متری) است، افزود: مسیر جایگزین به سمت خیابان انقلاب از مسیر جنوب به شمال میدان ناصر خسرو - خیابان 20 متری دهخدا - میدان رازی به سمت بلوار ولیعصر(عج) است.

هشدار نسبت به پارک وسایل نقلیه در خیابانهای محل راهپیمایی

وی با تاکید بر اینکه به شهروندان توصیه می شود با پلیس همکاری لازم را در خصوص برقراری محدودیت های ترافیکی داشته و از ورود به محدوده ترافیکی و همچنین اصرار بی مورد برای ورود به محدوده خودداری کنند، ادامه داد: به همه ساکنین مسیر راهپیمایی توصیه می شود از پارک وسیله نقلیه در داخل خیابان های مسیر راهپیمایی خودداری کنند.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: همه خودروهای پارک شده در مسیر راهپیمایی توسط جرثقیل به یکی از خیابان های مجاور انتقال می یابد و عواقب آن به عهده مالک وسیله نقلیه است.

