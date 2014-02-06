قاری قرآن در سیستان و بلوچستان سهمیه سفر به عتبات خود را به ایتام هدیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شهرکی اظهار داشت: این قاری قرآن که در مسابقات قرآن کریم شهرستان کنارک حضور پیدا کرده بود به‌عنوان فرد برگزیده و منتخب از سوی هیئت داوران برای سفر به عتبات عالیات معرفی شد که وی سهمیه خود را به ایتام این شهرستان بخشید.

وی گفت: از آنجا که یتیم ‌نوازی همواره مورد تأکید ائمه معصوم(ع) قرار دارد لذا این قاری نیز تحت تأثیر آموزه‌های بلند و حکیمانه قرآن کریم و اهل بیت(ع) هدیه خود را سخاوتمندانه و از روی یتیم‌نوازی به ایتام تحت پوشش این نهاد اهدا کرد.

شهرکی با بیان اینکه قرآن دارای تعالیم و آموزه های بسیار متعالی و ارزشمندی است افزود: هم نشینی و انس با قرآن موجب بروز و تجلی رفتار های انسانی و خداپسندانه از این جمله می شود.