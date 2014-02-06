ایستگاه ورزش و سلامتی در ساری برپا شد

سعید رمضان پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ايام الله دهه مبارك فجر ايستگاه ورزش و سلامتي با همت هيات ورزش هاي همگاني شهرستان ساري با هدف اتقاء سطح سلامت جامعه در اين شهرستان برگزار شد.

سرپرست هيات ورزش هاي همگاني شهرستان ساري ضمن اعلام اين خبر گفت : هيات ورزش هاي همگاني در راستاي برنامه هاي اجرايي خود در ايام دهه مبارك فجر اقدامات گسترده اي را براي اشاعه و گسترش فرهنگ ورزش همگاني در دستور كار خود داشته كه از جمله آنان برپايي ايستگاه ورزش و سلامتي در سطح شهر مي باشد.

رمضان پور اظهار داشت : در ايستگاه مذكور اقداماتي از قبيل تست قند خون ، فشار خون ، اندازه قد و وزن به همراه مشاوره پزشكي و برنامه هاي رژيمي به مراجعه كنندگان ارائه مي شد.

وي يادآور شد : اين ايستگاه با همكاري مركز خيريه ديابت مازندران و هيات پزشكي ورزشي استان به اجرا در آمد.

سرپرست هيات ورزش هاي همگاني شهرستان ساري ضمن اشاره به ديگر برنامه هاي اين هيات در ايام الله دهه فجر عنوان نمود : برپايي ايستگاه ورزشهاي صبحگاهي در پاركها ، برپايي بازيها و ورزشهاي كودكانه ( ويژه دانش آموزان مقطع ابتدايي ) ، برپايي مسابقات مختلف ورزشي از جمله شنا ، تيراندازي ، فوتسال در دستگاه هاي اجرايي استان و .. ازجمله برنامه هاي اجرايي اين هيات در ايام سالروز پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي است.

وی یادآور شد: گفتني است ايستگاه ورزش و سلامتي در ميدان ساعت شهرستان ساري به طور رايگان پذيراي عموم شهروندان است.

