کوهنوردان جانباز و معلول خراسان شمالی به قله تفتان صعود کردند

علي مختارنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبريك ايام الله دهه مبارك فجر و گراميداشت سي و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي افزود: كوهنوردان جانباز و معلول خراسان شمالي به مناسبت گراميداشت ايام الله دهه فجر به قله تفتان استان سيستان و بلوچستان صعود كردند.

وي عنوان كرد: گروه كوهنوردي جانبازان و معلولان استان متشكل از 21 جانباز و معلول است كه در اين برنامه 17 نفر از اعضای گروه برای صعود به قله تفتان اقدام کرده بودند.

به گفته مختاري سرپرستي گروه كوهنوردي جانبازان و معلولان خراسان شمالي در این صعود را رضا پورمقدم برعهده داشت.

معاون توسعه ورزشي اداره كل ورزش و جوانان خراسان شمالي با اشاره به اينكه در حال حاضر 13گروه كوهنوردي داراي مجوز در شهرستانهاي استان فعاليت مي كنند، اظهار داشت: از این تعداد هشت گروه در مركز استان، دوگروه در اسفراين، دوگروه درشيروان و يك گروه در گرمه فعال هستند.

گفتنی است، قله تفتان با ارتفاع چهار هزار و 50 متر در استان سيستان و بلوچستان واقع شده و بلندترين قله در جنوب شرقي كشور به شمار می رود.

تفتان همچنین فعالترين كوه آتشفشاني فلات ايران محسوب مي شود.