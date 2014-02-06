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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

همزمان با دهه فجر/

کوهنوردان جانباز و معلول خراسان شمالی به قله تفتان صعود کردند

کوهنوردان جانباز و معلول خراسان شمالی به قله تفتان صعود کردند

بجنورد - خبرگزاري مهر: معاون توسعه ورزشي اداره كل ورزش و جوانان خراسان شمالي گفت: هم زمان با دهه مبارك فجر، گروه كوهنوردي جانبازان و معلولان استان به قله تفتان صعود كردند.

علي مختارنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبريك ايام الله دهه مبارك فجر و گراميداشت سي و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي افزود: كوهنوردان جانباز و معلول خراسان شمالي به مناسبت گراميداشت ايام الله دهه فجر به قله تفتان استان سيستان و بلوچستان صعود كردند.

وي عنوان كرد: گروه كوهنوردي جانبازان و معلولان استان متشكل از 21 جانباز و معلول است كه در اين برنامه 17 نفر از اعضای گروه برای صعود به قله تفتان اقدام کرده بودند.

به گفته مختاري سرپرستي گروه كوهنوردي جانبازان و معلولان خراسان شمالي در این صعود را رضا پورمقدم برعهده داشت.

معاون توسعه ورزشي اداره كل ورزش و جوانان خراسان شمالي با اشاره به اينكه در حال حاضر 13گروه كوهنوردي داراي مجوز در شهرستانهاي استان فعاليت مي كنند، اظهار داشت: از این تعداد هشت گروه در مركز استان، دوگروه در اسفراين، دوگروه درشيروان و يك گروه در گرمه فعال هستند.

گفتنی است، قله تفتان با ارتفاع چهار هزار و 50 متر در استان سيستان و بلوچستان واقع شده و بلندترين قله در جنوب شرقي كشور به شمار می رود.

تفتان همچنین فعالترين كوه آتشفشاني فلات ايران محسوب مي شود.

کد مطلب 2230541

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