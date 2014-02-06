روحانیون و ائمه جمعه مسائل فرهنگی و دینی را روشنگری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی در جمع ائمه جماعات و روحانیون شهرستان ساوجبلاغ که پیش از ظهر پنجشنبه در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان اسلام از همان بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تلاشهای فراوانی برای مقابله با آن به کار بسته اند اما نتوانستند موفق شوند و امروز راههای خطرناکتری را اتخاذ کرده اند.

وی با بیان انقلاب اسلامی با رویکردی فرهنگی شکل گرفته، گفت: دشمنان اسلام نیز با ابزار فرهنگی وارد نبرد علیه جمهوری اسلامی ایران شده اند که خطرناک تر از هر ابزار دیگری است و نیازمند کالبد شکافی از سوی روحانیون و ائمه جمعه است.

حجت الاسلام ناطقی تصریح کرد: تغییر باورهای فرهنگی و دینی مردم از طریق شبیخون فرهنگی و جنگ نرم به سادگی اتفاق می افتد و در این میان روحانیون و ائمه جماعات وظیفه بسیار سنگینی برای روشنگری در مین مردم به ویژه نسل جوان که هدف اصلی نظام استکبار و سلطه است، بر عهده دارند.

امام جمعه ساوجبلاغ تقویت باورهای دینی و اعتقادی را مورد تاکید قرار داد و افزود: مهمترین رکن مقابله با تهاجم فرهنگی تقویت و ترویج باورهای دینی و اعتقادی مردم است که پشتوانه نظام اسلامی به شمار می آیند و انقلاب اسلامی به مدد حضور مردم به بار نشست.

وی تاکید کرد: دشمن از طریق ابزار قدرتمند رسانه و پیشرفت تکنولوژی به جنگ با اسلام برآمده و در این راه تمام ابزارهای فرهنگی خود را به کار بسته است. بنابراین ائمه جمعه و روحانیون باید با شناخت و درک توطئه های دشمن، تبعات و آسیب ها اجتماعی ناشی از تغییر باورهای فرهنگی مردم را کالبد شکافی کنند.

حجت الاسلام ناطقی در ادامه با اشاره به نهضت اسلامی امام خمینی (ره) در ایران گفت: نهضت امام خمینی (ره) نهضتی عاشورایی بود که بر مبنای قیام امام حیسن(ع) و با تکیه بر ایمان به خدا و حضور مردم در صحنه شکل گرفت و به پیروزی رسید.

وی با بیان اینکه رویکرد انقلاب اسلامی رویکردی فرهنگی است، گفت: استقلال، آزادی و خوداتکایی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب است که با فداکاری و از خودگذشتگی عزیزان این مرز و بوم محقق شد و حفظ ان مستلزم ایمان راسخ به خداوند است.



امام جمعه ساوجبلاغ تصریح کرد: امروز نظامی سلطه به خوبی خودباوری و استقامت مردم ایران در مقابل زورگویی را متوجه شده و به همین دلیل است که ابزار فرهنگی و جنگ نرم را برای مقابله با اسلام به کار گرفته است اما مردم ایراین با تکیه بر بصیرت و ارزشهای دینی این راه پرافتخار را ادامه خاهند داد.