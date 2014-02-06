30 درصد زندانیان زنجانی به علت مسائل اقتصادی زندانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گل محمدی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از زندان در گفتگو با خبرنگاران استان، وظایف دادگستری را اجرا یا احقاق حقوق همه مردم خواند.

وی اظهار داشت: در زندان ها ممکن است افرادی حضور داشته باشند که نتوانسته اند تاکنون حرف خود را به درستی به قضات رسانده باشندکه در این راستا در ایام الله دهه فجر این امکان برای آنها این امکان ایجاد شده که چهره به چهره مسائل خود را در میان بگذارند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ،به برنامه ریزی برای ملاقات چهره به چهره قضات با زندانیان اشاره کرد و گفت:هدف از برگزاری این برنامه بررسی مجدد پرونده زندانیان است.

گلمحمدی تاکید کرد: زندانیان با این فرصتی که به آنها داده شده می توانند از خود دفاع کنند.

وی، لازمه کاهش بزهکاری و جرم در جامعه را ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه یاد کرد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان، به موضوع اصلاح قوانین برای کاهش تعداد زندانیان اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه در کنار مجلس و دولت برای اصلاح قوانین و زمینه سازی برای کاهش مجرمان به حبس را در دستور کار دارد که این امر در کاهش ورودی به زندان ها بسیار موثر خواهد بود.

گل محمدی، بهترین راه پیشگیری از ورود و کاهش افراد به زندان را افزایش سطح آگاهی یاد کرد.

وی یادآورشد: 10 درصد زندانیان به دلیل مهریه، چک بی محل و سفته در زندان هستند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: در زندان افرادی هستند که به علت بدهی زیر 5 میلیون تومان که مقرض هستند در زندان به سر می ببرند.

گلمحمدی گفت: همه به دنبال این هستیم که عدالت را رعایت کنیم و کسانی که برای اولین بار به زندان و کسانی که به خاطر مسائل اقتصادی زندانی شده اند آزاد شوند.

وی ادامه داد: 90 درصد پرونده های واصله به دادگستری زنجان مربوط به مواد مخدر است و نوعا زن و شوهر می باشند و هر دو به حبس ابد محکوم شدند.

گلمحمدی افزود: متاسفانه شروع این کارها از اعتیاد آغاز می شود و کارشان به این جا می رسد.